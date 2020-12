Crimen en Rawson: en el piso y con varios puntazos, así encontraron al hombre de 60 años

En completa soledad. Así encontraron este jueves a primera hora de la mañana a un hombre sin vida en la calle 6 entre Ramón Franco y López, zona del Médano de Oro, departamento Rawson. Con el correr de las horas y el accionar de la División de Homicidios de la Policía de San Juan determinaron que se trató de Francisco “Paco” Archilla, de 60 años.

La víctima fue encontrada por un amigo, según consta en la investigación preliminar. El hombre llegó hasta la casa que Paco habitaba y al no recibir respuesta ingresó. Encontró a Archilla acostado sobre el suelo y con varios puntazos en el pecho a la altura del corazón.

Rápidamente dio intervención a los efectivos por medio de un llamado al 911. La hora de la muerte todavía no se puedo establecer, aunque los investigadores están detrás de algunas pistas clave que puedan aportar vecinos del lugar.

El cuerpo no estaba maniatado, según precisaron. También aseguraron que no tenía signos de violencia, ni tampoco de haberse resistido ante el o los atacantes. Sin embargo, la hipótesis del robo es, hasta ahora, la que más le cuadra a los peritos.

Otro detalle no menor que brindó el comisario Carlos Avellá es que en la vivienda no faltaban elementos de valor. “No había revuelto”, dijo. En la casa estaba el televisor y una bicicleta que era propiedad de la víctima. Al mismo tiempo, las puertas y ventanas no estaban forzadas.

El cadáver de “Paco”, como lo apodaban sus vecinos, estaba en el interior de la vivienda. Cerca de las 10.30 de este jueves, el juzgado interviniente emitió la orden del levantamiento del cadáver y el posterior traslado hasta la Morgue Judicial.

La autopsia servirá para echar luz a esta situación. Algunos vecinos y el hermano de la víctima fueron trasladados hasta la Central de Policía, de acuerdo a lo que dijo Avellá. El paso de estas personas por la sede policial es marcar algunos detalles tanto de la actividad que el sexagenario desarrollaba y también las condiciones de tiempo y espacio en la que podrían haber perpetrado el homicidio.

El comisario explicó que los investigadores están buscando el arma homicida que, por las características de las heridas, sería un arma blanca. Para finalizar insistió que descartan un deceso natural y ahora más allá de determinar la causal de la muerte, empezaron a atar cabos para dar con los responsables.

La zona del crimen

El lugar donde hallaron el cuerpo era en la finca que el hombre tenía. Los vecinos salieron a la calle para observar el movimiento policial, aunque no estuvieron expectantes por el minuto a minuto. Algunos se acercaron a la prensa y dijeron que el hombre era “buen vecino” y siempre estaba solo.