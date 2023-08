¿Crisis? Martín Demichelis habló tras la nueva caída de River

River Plate fue derrotado por Argentinos Juniors este domingo, cosa que no dejó contento a Martín Demichelis. El elenco de Núñez cayó por 3 a 2 en la Paternal y el DT del "Millonario" se fue “muy preocupado”. Eso, ya que los últimos seis goles que recibió su equipo fueron de pelota parada. En la conferencia de prensa posterior al evento del fin de semana, dejó un contundente análisis de lo que ocurre.

"Está claro que me voy demasiado preocupado. Quitando el último gol, que terminó dándole los tres puntos a Argentinos, antes de eso nos habían hecho cinco goles de pelota parada. Tres en la serie de Copa Libertadores y más los primeros dos de hoy. Estamos trabajando en eso y seguiremos trabajando, hablando y debatiendo. Hay que corregirlo porque el 30% de los goles en el fútbol argentino se hacen de pelota parada y nosotros hacemos mucho hincapié", comenzó diciendo Demichelis.

Luego, Martín resaltó: "Hasta el gol que nos hace Gaby Mercado (Inter de Porto Alegre) nos habían tirado 132 córner y nos habían hecho solo dos goles de córner. Estamos sufriendo ahora en estas dos semanas que nos han convertido muchos goles de pelota parada. Seguiremos haciendo mucho hincapié, obviamente. Preocupa, estamos en un momento donde a veces hay que bloquear y no bloqueamos. Cuando hay que disputar el duelo arriba no lo disputados".

Análisis de Martín Demichelis

"Analizaremos internamente lo mejor posible para corregirlo. No vinimos hoy a replegarnos porque no es nuestra manera de jugar así. Esperamos 5 ó 10 minutos a ver cómo construían ellos, porque para mí son los mejores que lo hacen con la salida desde el arco, pasando con los tres centrales y Federico Redondo y sus volantes. Ahí presionamos, fuimos protagonistas y nos adueñamos de la pelota. Hay que sostener eso del primer tiempo", expuso el DT de River.

Para cerrar, Martín Demichelis dijo: "River es esto, de acá hasta el 23 de diciembre cuando disputemos la final del Trofeo de Campeones habrá que demostrar lo que fuimos durante ocho meses a nivel nacional, no podemos bajarnos de eso. No vamos a perder la manera de trabajar, la línea y armonía. Está claro que el golpe fue muy duro, había una gran ilusión a nivel institucional porque creo que estábamos para mucho más, pero no alcanzan las argumentaciones porque la realidad nos puso afuera de los cuartos de final".