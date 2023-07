Crisis total en PSG: "Es momento que Mbappé se vaya"

El exdirigente del PSG, Leonardo, habló sobre la pronta salida del francés Kylian Mbappé. El delantero fue incitado por el Real Madrid para dejar la institución de la entidad francesa. Por eso, luego de la entrevista que brindó el futbolista, el exdirector deportivo del club galo no dudó en hacer referencia a la situación que se atraviesa, estando a favor que se vaya una de las estrellas internacionales.

En diálogo con L’Equipe, Leonardo explicó: “Por el bien del PSG, creo que ha llegado el momento de que Mbappé se vaya, pase lo que pase. El París-Saint-Germain existía antes de Kylian Mbappé y existirá después de él. Lleva seis años en París y, en esas seis temporadas, cinco clubes diferentes han ganado la Champions League, ninguno de los cuales contaba con Mbappé en sus filas. Eso significa que es totalmente posible ganar esta competición sin él”.

Por otra parte, Leonardo habló sobre el juego de Mbappé y sus demostraciones en los últimos años en el PSG: “Debido a su comportamiento en los dos últimos años, ha demostrado que todavía no es un jugador capaz de guiar realmente a un equipo. Es un gran jugador, pero no un líder. Es un gran goleador, pero no un creador de juego. Es difícil construir un equipo a su alrededor”.

La postura de Mbappé ante su posible salida del PSG

En este contexto, durante una entrevista con el prestigioso periódico antes mencionado y el medio France Football, el artillero destacó: “Creo que jugar en el PSG no ayuda mucho para ganar el Balón de Oro. Es un equipo que divide, un club que divide. Eso atrae habladurías. Pero no me importa porque sé lo que hago y cómo lo hago. En Francia, la gente me vio crecer, me ve todo el tiempo, cada fin de semana con PSG. Llevo años haciendo goles, se convirtió en algo normal. Nunca me quejé de que se banalicen mis actuaciones”.

Luego, Mbappé agregó: “Yo mismo tomaba como normal lo que hacían Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Vivimos en una sociedad de consumo, en la que se dice eso está bien, pero volvé a hacerlo. Me da igual con quién juegue, me da igual mi camiseta, el año, nunca me conformo con ganar. Me voy de vacaciones, reseteo, recupero energías y vuelvo con el hambre que todos conocen. Siempre estoy insatisfecho, nunca estoy impresionado con lo que hago”.