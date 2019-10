Críticas a la directora de una escuela de Córdoba por dichos contra votantes del Frente de Todos

El Ministerio de Educación de Córdoba intervendrá en el caso de la directora de una escuela de la localidad de Huinca Renancó que posteó en su cuenta de Facebook “sigan esclavizados, nunca más mi ayuda”, refiriéndose al resultado electoral del pasado domingo y que, aunque pidió disculpas, recibió numerosas críticas, entre ellas la del Partido Justicialista local.



Graciela Nieto, titular de la escuela Paso de los Andes de esa ciudad del sur cordobés, escribió en la red social: "Nunca más me vengan a pedir algo para los pobres del Chaco. Para Cáritas Argentina no estaré más. Que le pidan al nuevo gobierno. Sigan esclavizados. Nunca más mi ayuda", en alusión del triunfo del Frente de Todos en la elección presidencial.



Luego de los dichos y los repudios públicos, la mujer expresó sus disculpas por el mismo medio.



"Lamento haber compartido mensajes que pudieron herir a personas que posiblemente se encuentren en situaciones que no puedan manejar o cambiar. Lejos estoy de querer dañar a mis semejantes. Pido disculpas a quienes se sintieron afectados”, escribió



A la vez, la docente pidió licencia médica y hoy faltó a la escuela a cumplir sus tareas, mientras que el Partido Justicialista de Huinca Renancó emitió un comunicado que pide a Nieto que “se retracte de tales declaraciones injuriantes y y ofensivas hacia los ‘pobres’ y tenga la grandeza de pedir disculpas públicas”.



En tanto, voceros del Ministerio de Educación de la Provincia confirmaron a Cadena 3 que investigan el caso para tomar las medidas correspondientes.