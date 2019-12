Cruzeiro desciende por primera vez y Santos, de Sampaoli, goleó a campeón Flamengo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Cruzeiro de Belo Horizonte perdió hoy ante Palmeiras por 2-0, resultado que lo condenó a la serie B, mientras que Santos, del DT Jorge Sampaoli, goleó por 4-0 al campeón Flamengo, en lo más saliente de la última fecha de la Liga Brasileña de fútbol de Primera División, más conocida como Brasileirao.



Luego de 98 años de historia, la entidad "mineira" retrocede por primera vez en su historia a la Segunda división, en el marco de un cotejo que concluyó con incidentes por parte de los simpatizantes locales que se resignaban a observar la realidad futbolística del equipo en el estadio Gobernador Magalhaes Pinto.



El conjunto paulista, que compartió el segundo puesto con Santos en la tabla de posiciones con 74 puntos, terminó ganando con las anotaciones de Ze Rafael (St. 13m.) y Dudú (St. 39m.).



De este modo, Cruzeiro, ganador de las Copas Libertadores ediciones 1976 (venció a River en la final en Santiago de Chile) y 1997, jugará en la Serie B, junto a Alagoano, Chapecoense y Avaí.



Por otra parte, Santos no tuvo piedad con el campeón Flamengo, al que vapuleó por 4-0, con dos tantos del volante uruguayo Carlos Sánchez (ex River Plate).



Los otros dos goles del conjunto de Vila Belmiro fueron obra de Marinho y Eduardo Sasha.



El reciente campeón del fútbol brasileño y ganador de la última edición de la Libertadores (doblegó a River Plate por 2-1 en la jugada final en el estadio Monumental de Lima) se alistó con mayoría de titulares, para intentar conseguir rodaje de cara a su debut en el Mundial de Clubes de Qatar, previsto para la semana entrante ante el ganador del choque entre Al Hilal (Arabia Saudita) y Esperance (Túnez).



Además, Flamengo interrumpió una racha de 29 cotejos sin perder, incluido Copa Libertadores.



Por su lado, el defensor argentino Víctor Cuesta convirtió, en tiempo de descuento, el tanto de la victoria del Internacional de Porto Alegre sobre Atlético Mineiro, por 2-1.



El ex zaguero central de Huracán e Independiente festejó a los 53 minutos del segundo tiempo para darle el triunfo a un conjunto que también contó con Andrés D'Alessandro (ex River) y Martín Sarrafiore (ex Huracán). El primer gol del conjunto de Porto Alegre fue obra del delantero peruano Paolo Guerrero (St. 37m.). En Atlético Mineiro se alistó el delantero mendocino Franco Di Santo (ex Chelsea de Inglaterra y Schalke 04 de Alemania).



Los demás marcadores: Vasco da Gama 1-Chapecoense 1; Avaí 0-Atlético Paranaense 0 (con Tomás Andrade y Braian Romero); Fortaleza 2-Bahía 1; Corinthians 1 (con Mauro Boselli)-Fluminense 2; Alagoano 1-San Pablo 2; Botafogo 1-Ceará 1; Goiás 3-Gremio 2 .



Principales posiciones finales: Flamengo 90 puntos (campeón); Santos y Palmeiras 74; Gremio 65; Atlético Paranaense 64; San Pablo 63 (todos clasificados a Copa Libertadores); Internacional 57; Corinthians 56; Fortaleza 53; Goiás 52; Bahía y Vasco da Gama 49 (a Copa Sudamericana).