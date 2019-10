Cuatro gobernadores desembarcarían en la cámara baja, de replicarse el resultado de las PASO

POR AGENCIA TÉLAM

Cuatro gobernadores desembarcarán en la Cámara de Diputados a partir del 10 de diciembre de replicarse los resultados de las PASO, mientras que importantes figuras de las principales fuerzas renovarán sus bancas en la Cámara baja en las elecciones del próximo domingo, en la que se ponen en juego 130 escaños.



Por el Frente de Todos arribaría a la Cámara de Diputados la actual gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone; el mandatario de La Rioja, Sergio Casas, y la de Catamarca, Lucia Corpacci, mientras que de Juntos por el Cambio asumirá una banca el actual gobernador de Mendoza, el radical Alfredo Cornejo.



En tanto, la mayoría de los jefes de las principales bancadas del oficialismo y de la oposición se postulan por un nuevo mandato, como es el caso de Mario Negri (UCR); Alvaro González (PRO), quien reemplazó en ese lugar a Nicolás Massot, así como la ex massista Graciela Camaño y el salteño Pablo Kosiner, presidente del interbloque Argentina Federal, integrantes de Consenso Federal, que impulsa como candidato a la presidencia a Roberto Lavagna.



Entre las figuras del Frente de Todos se descuenta que tendrá un rol preponderante en la Cámara de Diputados el ex jefe de gabinete y fundador del Frente Renovador, Sergio Massa, quien encabeza la lista de candidatos de postulantes diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires.



Como consecuencia de la confluencia de los distintos espacios peronistas, el actual senador de Proyecto Sur, Fernando 'Pino' Solanas, que encabeza la lista de diputados en la ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos, pasará de la Cámara alta a ocupar un lugar en la baja, aunque no se sabe aún si integrará un interbloque propio dentro de ese mismo espacio.



En tanto, en Juntos por el Cambio, no cabe duda de que Corrnejo ocupará un rol central en el interbloque que aún preside Negri. La figura del gonernador mendocino cobró fuerte relevancia en ese espacio tras el importante triunfo que obtuvo Cambiemos en esa provincia de la mano del radical Rodolfo Suárez, que lo sucederá en el cargo.



El actual ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, tiene asegurado su retorno a la Cámara de Diputados por la provincia de Buenos Aires, ya que lidera la lista de Juntos por el Cambio en ese distrito, al igual que el ex ministro de Agricultura de la Nación Ricardo Buryaile (UCR-Formosa), que ocupa el primer lugar de la nómina en su provincia.



También, el cordobés Luis Juez, ex senador nacional, retornará a la Cámara baja, de replicarse los resultados de las PASO.



Entre los que arribarán por primera vez a Diputados figuran, además, el actual secretario de Interior de la Nación, Sebastián García de Lucca, así como el legislador porteño y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, y María Luján Rey, mamá de Lucas Menghini Rey, una de las víctimas de la Tragedia de Once.



El senador Alfredo Schiavoni, en tanto, pasará de la Cámara alta a Diputados y la dirigente de la Coalición Cívica y diputada del Parlasur, Mariana Zuvic, muy allegada a Elisa Carrió, también desembarcará por primera vez en el cuerpo.



Por el Frente de Izquierda podía volver a la Cámara baja el ex diputado nacional Néstor Pitrola.



Entre las figuras relevantes que renuevan sus bancas, por el Frente de Todos se encuentran Máximo Kirchner, Eduardo De Pedro, Andrés Larroque, Darío Martínez, Luana Volnovich, Cristina Alvarez Rodríguez, Carlos Castagneto, Marcos Cleri, José Luis Gioja y los aliados de Red por Argentina, Facundo Moyano y Leonardo Grosso (Movimiento Evita).



Por su parte, y si bien la actual diputada de Somos, Victoria Donda, buscará la reelección, fuentes parlamentarias no descartan que resigne ese lugar para asumir al frente de un nuevo Ministerio de la Mujer en caso de que el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, asuma la presidencia.



Si bien fueron electos por el Frente Renovador, Cecilia Moreau, Carlos Selva, la santafesina Vanessa Massetani y la santiagueña Mariana Morales buscarán renovar sus bancas por el Frente de Todos.



En Juntos por el Cambio renovarían sus bancas, además de Negri y Alvaro González, varias de las principales espadas del oficialismo, como los macristas Silvia Lospennato, Pablo Torello, Pablo Tonelli y Waldo Wolff, así como los radicales Karina Banfi, Miguel Bazze, Miguel Nanni y la cordobesa de la Coalición Cívica Leonor Martínez Villalba.



Por Consenso Federal, en tanto, además de Graciela Camaño y Kosiner, el economista Marco Lavagna, hijo del candidato presidencial de Consenso Federal, buscará su continuidad en la cámara baja.