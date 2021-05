Cuatro sanjuaninos confirmados en la selección Argentina de Voleibol

La selección Argentina masculina de Voleibol sigue entrenando en el CeNARD y en su última semana de preparación previa al debut en la VNL en Rimini en Italia, el entrenador Marcelo Méndez, dio a conocer la lista de 18 jugadores que integran la nómina final de seleccionados para disputar la Volleybal Nations League (VNL) desde el 28 de este mes.

Entre los 18 jugadores, fueron confirmados los sanjuaninos Matías Sánchez en función de armador, los opuestos Bruno Lima y Federico Pereyra y el punta receptor Nicolás Lazo. El resto de los nombres elegidos por el entrenador argentino son los armadores Luciano De Cecco y Nicolás Uriarte, el opuesto Luciano Palonsky, los centrales Sebastián Solé, Pablo Crer, el ex UPCN Martín Ramos y Agustín Loser y los punta receptores Facundo Conte, Cristian Poglajen, Jan Martínez, Ezequiel Palacios y Nicolás Méndez. A ellos se suman los líberos Santiago Danani y Franco Massimino.

La selección continuará entrenando esta semana en Buenos Aires, para luego viajar a Rimini en Italia, y prepararse para el debut del 28 de Mayo frente a Brasil. Cabe destacar que desde marzo del año pasado no se registra actividad internacional, luego de la suspensión de la actividad producto de la pandemia. La VNL es el primer torneo oficial FIVB que marca la vuelta a la competencia, que incluye la presencia de 16 seleccionados en Italia. Por ello el torneo se disputará en formato burbuja y bajo estrictos protocolos y con la disputa de 8 partidos por día.

Fixture de Argentina en la VNL

28 de Mayo – 16 hs ARG - Argentina vs Brasil

29 de Mayo – 14:30hs - Argentina vs Canadá

30 de Mayo – 11 hs - Argentina vs Estados Unidos



3 de Junio – 5 hs - Argentina vs Alemania

4 de Junio – 5 hs - Argentina vs Eslovenia

5 de Junio – 5 hs - Argentina vs Holanda

9 de Junio – 14:30 hs - Argentina vs Italia

10 de Junio – 10 hs - Argentina vs Australia

11 de Junio – 8 hs - Argentina vs Japón

15 de Junio – 10 hs - Argentina vs Bulgaria

16 de Junio – 5 hs - Argentina vs Rusia

17 de Junio – 5 hs - Argentina vs Serbia

21 de Junio – 14:30 hs - Argentina vs Polonia

22 de Junio – 13 hs - Argentina vs Francia

23 de Junio – 11 hs - Argentina vs Irán