Cubas se integró al seleccionado paraguayo pero no jugará por lesión

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El mediocampista Andrés Cubas, ex Boca Juniors y actualmente en Talleres de Córdoba, se integró hoy por primera vez al seleccionado paraguayo pero por lesión no jugará los amistosos ante Bulgaria y Arabia Saudita.



El volante nacido en Misiones y nacionalizado paraguayo se unió al plantel que conduce el argentino Eduardo Berizzo para conocer a sus nuevos compañeros, al margen de no estar disponible para sumar minutos en los últimos partidos del año.



El ex Boca estuvo junto al plantel en el segundo turno de entrenamientos en la ciudad búlgara de Sofía y solo realizó tareas diferenciadas por la lesión lumbar que le impedirá jugar los dos amistosos.



Paraguay enfrentará a Bulgaria el próximo jueves en el estadio Vasil Levski y luego viajará a Riad para medirse con Arabia Saudita, el martes próximo.