Cucuza Castiello presenta "La Menesunda", un puente entre el tango y el rock

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El cantor Cucuza Castiello, quien viene construyendo un camino propio en la escena del tango, presentará mañana a a las 23.30 en La Trastienda (Balcarce 460, Capital Federal) su nuevo disco “Menesunda Tangolencia Rockera", en el que interpreta un repertorio donde conviven canciones de Luca Prodan, Luis Alberto Spinetta, Osvaldo Pugliese y José María Contursi, entre otros.



“La 'Menesunda' es un puente, un catalizador que aglomera diferentes movimientos. el tango y el rock nuestro, para llevar a cabo una reacción colectiva de magnitud”, definió en charla con Télam Hernán Cucuza Castiello, sintetizando el concepto de su flamante álbum donde materializa un espectáculo que viene haciendo desde el 2013.



Con la clara intención de potenciar y acentuar los puntos en común que encuentra entre ambos géneros, el cantor lanzó este trabajo que cuenta con la participación destacados músicos como Rodolfo García, Manuel Moretti, Antonio Birabent, Chino Laborde, Silvana Sosto, Mario Siperman, Edu Schmidt, Ariel Ardit, Mariano Fernández y Acho Estol, entre otros.



“'La Menesunda' enfatiza la cercanía entre el tango y el rock nuestro. Creo que las letras son el punto de contacto que yo encuentro más visible y el vital a la hora de empezar a intentar llevar al tango un tema del rock, por lo general, tengo que empezar a sentir en la letra esa cercanía entre los dos géneros”, comentó Castiello, de 50 años.



“También hay una cosa que tiene que ver con lo porteño, con el ser porteño -continuó-, con la porteñidad que el tango y el rock nuestro respiran. La ciudad, Buenos Aires es para mí otro punto en donde convergen”.



En la presentación de mañana en la sala ubicada en el barrio de Monserrat, hará un recorrido por las canciones que canta en el disco junto a una formación tanguera compuesta por Noelia Sinkunas, Ignacio Santos, Mateo Castiello, Lucas Furno, Juan Miguens, el Menesunda Pagüer Trío + 1, Marcelo Filippo, Omar Amendolara, “Bata” Ayala, Nicolás Trono, Fede Serna y Leandro Coratella.



La lista de temas incluye versiones de “Bohemio” de Andrés Calamaro, “Irresponsables” de Babasónicos y “Confesiones de invierno” de Sui Generis, respondiendo a la idea de que “'La Menesunda' principalmente acentúa el tango que el rock nuestro trae adentro, implícito, a veces casi en forma explícita y otras no tan tanto”, según apuntó el cantor.



“También hay algo lúdico en este ejercicio, además de la responsabilidad musical, interpretativa de hermanar ambos movimientos musicales, también hay tangos clásicos que se convierten al ska ('El ciruja'), al funk ('Acquaforte') y al rock ('La abandoné y no sabía')”.



Castiello destacó que otro costado que distingue al disco “son los momentos donde juntamos en temáticas y en armonías un tema del rock con un tango en un mismo tema, como 'Rubias de New York' con “La rubia tarada” o 'Yendo de la cama al living' con 'La Yumba'”.



Castiello empezó a cantar a los seis años y compartió los escenarios de los clubes de barrio con sus referentes: Roberto Goyeneche, Floreal Ruiz, Rubén Juárez, Alberto Marino y Luis Cardei.



A lo largo de su recorrido, ganó dos premios en el Certamen Hugo del Carril, uno como compositor del tango “Tibieza” y otro como cantor en el 2007 y cantó junto a La Orquesta del Tango de la Ciudad, a la Orquesta Juan de Dios Filiberto, con Amores Tangos, con la Orquesta de Julián Peralta y el Sexteto Mayor, entre otras agrupaciones.



Fiel a su espíritu entusiasta y emprendedor, creó en el 2007 el ciclo "El tango vuelve al Barrio", en el mítico bar El Faro, de Villa Urquiza, donde se encuentran músicos y cantores invitados ya consagrados con los referentes del tango contemporáneo.