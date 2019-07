Cumple 100 años del padre de "El Eternauta", Héctor Germán Oesterheld

Juan Salvo llega desde otro tiempo y se para frente a Germán, el guionista, para narrarles los hechos futuros donde la muerte cae en forma de nieve. Así comienza una de la historias más rupturistas y emblemáticas, no solo de la historieta, sino de la ciencia ficción y la literatura del país: “El Eternauta”. Hoy, 23 de julio, Héctor Germán Oesterheld, el guionista y padre del Eternauta cumpliría 100 años.

Motivado por sus lectura de joven, el guionista dice el prólogo de la primera edición recopilarotiria: “Siempre me fascinó la idea del Robinson Crusoe. Me lo regalaron siendo muy chico, debo haberlo leído más de veinte veces. El Eternauta, inicialmente, fue mi versión del Robinson. La soledad del hombre, rodeado, preso, no ya por el mar sino por la muerte. Tampoco el hombre solo de Robinson, sino el hombre con familia, con amigos.”

MIRÁ TAMBIÉN Murales fueron tapados por afiches y estalló la polémica

Porque la historia en el Eternauta es la historia de hombres corrientes que se convierten en héroes por las circunstancias y no por un destino.

“Ahora que lo pienso, se me ocurre que quizás por esta falta de héroe central, El Eternauta es una de mis historias que recuerdo con más placer. El héroe verdadero de El Eternauta es un héroe colectivo, un grupo humano. Refleja así, aunque sin intención previa, mi sentir íntimo: el único héroe válido es el héroe ‘en grupo’, nunca el héroe individual, el héroe solo”.

HORA CERO, LA ÉPOCA DORADA

Oesterheld tenía título de geólogo, pero sus pasiones eran más fuertes. Hasta que “un día me preguntaron si me animaba a escribir guiones para historietas, cosa que yo ni sabía lo que era —contó alguna vez—. Creo haber leído todos los libros de aventuras del mundo, pero siempre sentí aversión por las ilustraciones. Simplemente me puse a probar…”

Su primer guión se materializó en el papel en 1950. Seis años después, Héctor y su hermano Jorge fundaban su propia editorial de revistas de historietas. Una de esas revistas fue Hora Cero Semanal, cuyo primer número, que vio la luz el 4 de septiembre de 1957, incluía las primeras páginas de la obra cumbre de Oesterheld y de la historieta argentina: El Eternauta.

Esta historia perdura y combate el olvido, sigue trascendiendo tiempo y espacio, tanto que en 2015 la edición de Fantagraphics Books para Estados Unidos ganó un Eisner, el mayor galardón dentro del noveno arte.

MIRÁ TAMBIÉN Quino, el genio universal de las viñetas, cumple 87 años

Con personajes entrañables como el historiador que se preocupaba por documentar lo que sucedía, para los que vinieran después, y escenas memorables como la defensa del Monumental, el Eternauta se mantiene vigente. Es un símbolo de la defensa de la soberanía, allí se construye un posible héroe argentino, Oesterheld usa la historieta no solo para contar una épica sino que exponer la realidad del país en ese momento. Sus verdades fueron caras, el 27 de abril de 1977, Héctor Germán fue secuestrado y su nombre todavía ocupa un lugar en la lista de desaparecidos de la última dictadura militar.

Para quienes busquen conocer este hito de la ciencia ficción local, basta con hurgar en la biblioteca de algún amigo, visitar las bibliotecas populares o acercarse a alguna librería, porque es ese clásico infaltable, como Desnivel libros ubicado en Hipólito Yrigoyen 470 (Sur).