Quino, el genio universal de las viñetas, cumple 87 años

El sagaz, inteligente, y por desgracia siempre vigente Quino, hoy está de cumpleaños, 87 años ya lleva en este planeta el “papá” de Mafalda.

Quino nació como Joaquín Salvador Lavado el 17 de julio de 1932 en la ciudad de Mendoza, Argentina. Recibió el apodo desde chico para diferenciarlo de su tío Joaquín Tejón, pintor y dibujante publicitario, con quien a los 3 años descubrió su vocación. Sus dos padres eran españoles de Andalucía, pero ambos fallecieron cuando Quino era todavía un niño. Tras terminar la escuela primaria, el pequeño Joaquín decidió inscribirse en la Escuela de Bellas Artes de Mendoza, la que abandonaría años después para dedicarse exclusivamente a dibujar historietas.

Quino es un prodigio del trazo, es que si bien es conocido mundialmente por Mafalda, obra que fue traducida a 27 idiomas y que este año cumple 55 años, el mendocino es el autor de viñetas de humor que hablan de política, humanismo y filosofía de una manera que mucha veces ni siquiera necesitan palabras. Quizás por eso trasciende fronteras, Quino es el hombre hablando del hombre.

La obra de Quino es extensa, para quienes estén interesados pueden buscar: Mundo Quino (1963) (reeditado en 1998), A mí no me grite (1972) (1999), Yo que usted... (1973), Bien, gracias, ¿y usted? (1976), Hombres de bolsillo (1977), A la buena mesa (1980), Ni arte ni parte (1981), Déjenme inventar (1983), Quinoterapia (1985), Gente en su sitio (1986), Sí, cariño (1987), Potentes, prepotentes e impotentes (1989), Humano se nace (1991), Yo no fui (1994), Cuentecillos y otras alteraciones (1995) (sólo las ilustraciones; textos de Jorge Timossi), ¡Qué mala es la gente! (1996), ¡Cuánta bondad! (1999), Esto no es todo (recopilación) (2002), ¡Qué presente impresentable! (2005), La aventura de comer (2007), Toda Mafalda (2007) ¿Quién anda ahí? (2012) y "Simplemente Quino" (2016).

Desde el 2009 dejó de dibujar por problemas de vista, los genios argentinos parecen tener un destino similar, como Borges, de parecerse a los oráculos de los mitos.

Esta es una selección de DIARIO HUARPE de viñetas que no hacen otra cosa que confirmar que Quino es uno de los más grandes no solo de la historieta nacional, sino de la historieta como lenguaje universal.