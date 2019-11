D´Alessio, el falso abogado, busca convertirse en arrepentido del caso de espionaje ilegal

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El detenido falso abogado Marcelo D´Alessio solicitó ante la fiscalía federal de Dolores ser tenido como arrepentido en el marco de la causa en la que se investiga una supuesta asociación ilícita dedicada a la extorsión y el espionaje ilegal, según informaron a Télam fuentes judiciales.



El pedido de D´Alessio fue presentado por su abogado, Claudio Fogar, ante el fiscal federal de Dolores, Juan Pablo Curi, a quién le solicitó, además, un plazo de no menos de 15 días para poder preparar su declaración, según pudo reconstruir este medio.



Frente al pedido formulado por la defensa de D´Alessio, el fiscal Curi tiene previsto escucharlo en la primera semana de diciembre y resolver si acepta sus dichos en los términos que lo establece la ley del arrepentido.



Para que se concrete la declaración, el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, deberá solicitar el traslado de D´Alessio desde el penal de Ezeiza, donde se encuentra detenido, hasta la fiscalía federal de Dolores.



El acuerdo de colaboración en el marco de la ley del arrepentido deberá ser celebrado directamente entre el imputado y el fiscal del caso –si es que considera que los aportes son sustanciosos- y luego será evaluado por el juez, que es quien decidirá si lo homologa.



"La información que se aporte deberá referirse únicamente a los hechos ilícitos de los que haya sido partícipe y a sujetos cuya responsabilidad penal sea igual o mayor a la del imputado arrepentido", indica el texto de la ley 27.304.



D'Alessio está detenido desde el 15 de febrero, acusado de integrar una asociación ilícita que se dedicaba a la extorsión y al espionaje ilegal, por la que también están detenidos los ex comisarios de la Policía Bonaerense, Aníbal Degastaldi y Ricardo Bogoliuk, y el ex agente de inteligencia, Rolando Barreiro.



El falso abogado fue denunciado por el empresario agropecuario Pedro Etchebest, quien aseguró que D'Alessio le pidió 300 mil dólares en nombre del también imputado fiscal Carlos Stornelli para evitarle quedar involucrado en la causa de los cuadernos.



El primer procesamiento a D´Alessio se produjo el 25 de febrero, oportunidad en la que el juez Ramos Padilla le dictó la prisión preventiva y le trabó un embargo por 10.000.000 de pesos.



En el primer procesamiento, el juez sostuvo que D´Alessio es "penalmente responsable del delito de asociación ilícita en carácter de miembro en concurso real con el delito de extorsión en perjuicio de Pedro Etchebest en carácter de coautor".



En aquella resolución, el juez sostuvo que "de acuerdo a la documentación secuestrada D'Alessio llevaba a cabo operaciones de inteligencia y en particular 'operaciones psicológicas' sobre varios ciudadanos que luego eran extorsionados o coaccionados para decir o hacer algo contra su voluntad".