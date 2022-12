"Da miedo": polémicas palabras del técnico de Croacia antes de enfrentar a Brasil

Ya estando los ocho clasificados a cuartos de final, uno de los cruces más atractivos es el de Croacia con Brasil. El enfrentamiento entre estos se llevará a cabo este próximo viernes a las 12:00 hs de argentina, en el Estadio Ciudad de la Educación. Durante la previa, Zlatko Dalic, entrenador del equipo europeo, se sinceró y opinó sobre el gran potencial de la “Canarinha” en el Mundial de Qatar 2022.

Después de vencer en los penales a Japón en la instancia previa, Dalic dejó pasar un día para enfrentar a los micrófonos y dar su opinión sobre su próximo rival. Es necesario resaltar que el equipo brasilero goleo a Corea del Sur 4 a 1 durante los octavos de final. “Brasil es la mejor selección del torneo y la más fuerte. Cuando miras a los jugadores, da miedo”, comenzó diciendo el DT de Croacia.

Más tarde, durante la conferencia de prensa que realizó, Zlatko Dalic agregó: “Es el favorito, tienen confianza, un gran ambiente y jugadores top. Creo que podemos hacerles frente. Jugarles de tú a tú no creo que sea inteligente y además les proporcionaría mucho espacio. Estudiaremos la situación. Las opciones no son de un 50% para cada uno, pero eso no es extraño para nosotros”.

Croacia quiere dar el golpe ante Brasil

“Tenemos una gran prueba por delante, un equipo que compite y tiene tantos buenos jugadores y necesitaremos empezar bien el partido. No tenemos nada que temer, tenemos que entrar con mucha fe al partido y buscar una oportunidad. Queremos disfrutar, jugamos contra Brasil en el Mundial. Por supuesto, no nos rendiremos, intentaremos descansar y prepararnos, dar lo mejor de nosotros”, profundizó.

Por otra parte, aprovechó para comentar sobre el ambiente y compañerismo del plantel: “No hay peleas, no hay incidentes, todos respetan a todos y trabajan. Quiero agradecer especialmente a los jugadores que no jugaron ni un minuto. Vivimos como una gran familia, todos los que eran problemáticos ya no están con nosotros. El auténtico equipo permanece y saben comportarse y esta es su recompensa”.