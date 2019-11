Dabove: "La idea es terminar el año lo más alto que se pueda"

El entrenador de Argentinos Juniors, Diego Dabove, aseguró hoy que su plan es que el equipo termine el año "lo más alto que se pueda" en la Superliga, mientras disfruta de la cima en soledad al cabo de 11 fechas.



"La idea es terminar lo más alto que se pueda, hacer una buena pretemporada y seguir enfocados. Ya estuvimos cerca en la Copa de la Superliga, ahora en el campeonato y tenemos que seguir enfocados para crecer y darle un buen contexto a los juveniles", indicó Dabove en diálogo con radio Rivadavia.



El entrenador aseguró además que Argentinos está "muy sólido" desde el plano futbolístico.



"Tenemos muy claro a lo que queremos jugar. Tenemos que ser inteligentes, no nos podemos salir de lo que nos trajo hasta acá: la humildad, el trabajo y buscar una mejor versión", agregó.



"Argentinos es muy de barrio, la gente tiene que disfrutar mucho de este momento. Que miren mil veces la tabla", indicó el ex DT de Godoy Cruz de Mendoza.



Por otra parte, Dabove negó un sondeo de otros clubes, entre ellos San Lorenzo, que se quedó sin entrenador luego de la renuncia de Juan Antonio Pizzi.



"Nadie me llamó de ningún lado, ni a mi ni a (Cristian) Bragarnik (su representante). No me vuelvo loco ni me aparto de lo más importante que es Argentinos Juniors", concluyó.



Argentinos Juniors es el líder de la Superliga con 24 puntos y su siguiente compromiso será el lunes próximo cuando visite a Defensa y Justicia por la fecha 12.