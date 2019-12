Daisy Ridley; "Esta trilogía de Star Wars dio un paso gigante en cuestiones de género"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La actriz inglesa Daisy Ridley, protagonista principal de "Star Wars – El ascenso de Skywalker", que estrena este jueves en los cines argentinos y que da cierre a la saga de aventuras espaciales creada por George Lucas en 1977, celebró que en Hollywood se haya abierto "un espacio que antes no había" para personajes femeninos fuertes como el suyo.



"Creo que todavía no caí, que voy a caer del todo cuando se estrene la película", dijo la joven actriz en una charla exclusiva con Télam en Beverly Hills en agosto último, en referencia al final de la trilogía de secuelas de "Star Wars", inaugurada en 2015 y cuando ella era una jovencita londinense totalmente desconocida.



Desde entonces, tuvo la responsabilidad de interpretar a Rey, la chica de origen desconocido que debe entrenar en el dominio de la Fuerza para convertirse en la última esperanza de los Jedi para traer balance a la galaxia.



Como Luke Skywalker en la trilogía original y como Anakin/Darth Vader en las precuelas, Rey debe luchar no sólo contra poderosos dictadores intergalácticos, sino contra sí misma y la tentación de aceptar la propuesta de Kylo Ren (Adam Driver) de sucumbir ante el lado Oscuro de la Fuerza.



La ya clásica saga de ciencia ficción y aventuras sobre el bien y el mal, el peso del legado familiar y la amistad llega a su fin 42 años después con esta película dirigida por J.J. Abrams, en la que los restos de la Resistencia intentarán derrotar a la temible Primera Orden en una batalla a todo o nada.



Rey liderará la ofensiva final con sus amigos Finn (John Boyega), Poe Dameron (Oscar Isaac) y viejos aliados como Leia (la fallecida Carrie Fisher en metraje recuperado por Abrams), Lando Calrissian (con el regreso de Billy Dee Williams), Chewbacca (Joonas Suotamo), C3PO (Anthony Daniels) y otros.



Télam: ¿En qué punto se encuentra Rey después de "Episodio VIII – Los últimos Jedi" (2017)?



Ridley: Ha pasado tiempo desde la película anterior, ha habido evolución y entrenamiento, crecimiento. Pero aún tiene por delante grandes desafíos. En el plano exterior obviamente que aún hay tremendas y malignas fuerzas en juego, pero Rey también tiene todavía conflictos internos consigo misma, con saber y aceptar quién es. Va a estar más adelantada en su entrenamiento sobre la Fuerza, pero también intimidada por lo que está por venir.



T: ¿Va tener ya el completo dominio de su poder?



R: Va a estar en mayor dominio que antes, pero todavía no por completo. Es raro, porque después de terminar "Los últimos Jedi" pensé que ella había recorrido mucho, pero en este filme más que como una evolución va a ser una revolución.



T: Esta será la primera película de la trilogía que por fin reúna a Rey con Poe y Finn en una última y gran aventura. En la anterior cinta los personajes estuvieron separados todo el tiempo.



DR: Mi primer día de rodaje fue una escena con Poe, Finn, C3PO, Chewbacca y (el droide) BB-8, fue muy divertido. Se sintió diferente de inmediato. En la anterior Rey tenía muchas escenas sola, y en el comienzo de esta película ya se marca otra pauta, más de una aventura de un grupo de amigos.



T: ¿Va a ser menos oscura que "Episodio VIII"?



DR: Esta tiene elementos de oscuridad, tanto por el clímax del relato como por su intensidad, pero a la vez hay mucha ligereza. El espectador está alentando a este grupo de amigos para que puedan resolver los grandes problemas en los que van a estar, y creo que tiene esa ligereza, ese humor, esa alegría que caracteriza a "Star Wars".



T: ¿Lograste ya procesar la idea de que tu personaje sea una suerte de modelo a seguir, especialmente para muchas chicas?



DR: Creo que en particular ya con este filme, conseguí procesar y aceptar mi rol dentro de la historia; el tamaño de Rey para toda la saga, para la historia del cine y la cultura pop. Pero por otro lado, y digo lo mismo desde el comienzo de la trilogía, alguien que no soy yo creó este personaje, yo sólo tuve la suerte suficiente para ponerme su traje, decir sus líneas y hacer el trabajo. Igualmente, la forma en que responde el público es espectacular, es más de lo que nunca esperé.



T: ¿Cómo tomás esta tendencia "refrescante" en Hollywood, que incorpora protagonistas femeninas tan poderosas en roles que antes estaban reservados a hombres?



DR: Es genial que pueda haber personajes femeninos como este, o como "Capitana Marvel" por ejemplo, para los que se abrió un espacio que antes no había. Por supuesto que todavía queda mucho por lograr y mucho por crecer, pero en esta película en particular, cuando ves al elenco y al equipo técnico, te das cuenta de que es la más variada en términos de género y de origen étnico. Esta trilogía de "Star Wars" dio un paso gigante en ese sentido.