Damonte se queda en Banfield mientras Vittor hace las valijas y se va a Arabia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El mediocampista Israel Damonte rechazó ofrecimientos y permanecerá en Banfield, mientras que Sergio Vittor dejó la institución y se marchará a un club de Arabia Saudita, donde continuará su carrera profesional.



Damonte, a pesar de no exhibir rodaje continuo bajo la conducción del DT Julio César Falcioni, prefirió no aceptar las propuestas que le formularon algunas entidades de la Primera Nacional (Quilmes y All Boys fueron algunas) y se quedará “a pelearla” en el "Taladro", tal como apuntaron algunos voceros del club.



Distinta será la situación de Vittor, por quien Banfield no pagará los 100 mil dólares a Racing para renovar su préstamo. Por ende, la entidad de Avellaneda lo cedió al Damac FC de la Primera división del fútbol de Arabia Saudita.



La partida del jugador surgido en las divisiones formativas de Independiente acelerará la llegada de un refuerzo en esa zona central de la cancha.



Por lo pronto, uno de los apuntados para arribar como volante de contención es Nicolás Domingo, actualmente en Independiente. Otra alternativa que surge es el retorno de Iván Rossi, cuyo préstamo en Colo Colo de Chile finalizó y debería volver a River Plate.