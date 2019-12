Dan a conocer la sentencia en un juicio al ya condenado Musa Azar por delitos de lesa humanidad

Un Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero emitirá entre mañana y el martes sentencia en el juicio de la Megacausa IV, en el cual están acusado el ex comisario Antonio Musa Azar y el ex mayor del Ejército Jorge D' Amico, quienes fueron condenados a cadena perpetua en tres ocasiones por delitos de lesa humanidad.



Durante el debate de esta causa se analizaron delitos perpetrados en los meses previos al golpe de Estado de 1976, y también algunos que se cometieron durante la última dictadura militar.



Entre ellos, se encuentran la desaparición de Ana María Mrad y el caso de la violación de una menor por el que se imputa a Musa Azar.



El TOF está integrado por los magistrados Abelardo Basbús, Federico Bothamley y Enrique Lijlledhal,



En San Juan, también entre mañana y el martes, proseguirán las audiencias del tercer megajuicio que se realiza en la provincia y en cual se acusa a 34 ex integrantes de las fuerzas de seguridad junto con el ex fiscal federal Juan Carlos Yanello.



El ex funcionario judicial está acusado de ser presunto partícipe de homicidio agravado, privación abusiva de la libertad, tormentos agravados, robo y violación cuando ejercía el cargo de fiscal de primera instancia.



El miércoles seguirá el juicio por delitos cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Brigada de San Justo, que alcanza a 19 imputados y 84 víctimas.



También seguirán, en Rosario, los alegatos en el juicio conocido como "Faced III" que tiene a 13 imputados por los delitos de privaciones ilegales de la libertad, tormentos, abusos sexuales, homicidios, violaciones y asociación ilícita cometidos por la estructura policial santafesina contra 152 víctimas.



También el jueves, pero en Jujuy, continuarán las testimoniales en el proceso que investiga 16 causas acumuladas, entre ellas, los hechos ocurridos en "La noche del apagón" y los sucesos ocurridos el 24 de marzo en Libertador General San Martín y Mina El Aguilar.



En Entre Ríos proseguirán los alegatos en el juicio contra el ex policía entrerriano Atilio Ricardo Céparo, acusado por el secuestro de tres jóvenes docentes.



El jueves y viernes proseguirán en Mar del Plata las testimoniales en el proceso por crímenes de lesa humanidad en los que resultaron víctimas al menos 272 personas en esta ciudad, con un total de 43 imputados.



El juicio abarca tanto secuestros y privaciones ilegítimas de la libertad ocurridas desde el 7 de diciembre de 1975 hasta el 24 de marzo de 1976, como crímenes cometidos tras el golpe de Estado.