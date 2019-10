Daniel Binelli viene a mostrar el lado sinfónico del tango

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El bandoneonista y compositor Daniel Binelli, quien el próximo viernes protagonizará en el Centro Cultural Kirchner (CCK) el estreno local de su obra “Encuentros” junto al violoncellista Eduardo Vassallo y la Orquesta Sinfónica Nacional, consideró que el vínculo entre el tango y la música académica “es natural y gracias a eso el tango sigue vivo y adelante”. “Desde que tenía 23 años y estaba en la orquesta de (Osvaldo) Pugliese, él nos mandó a estudiar a todos los integrantes de la formación porque tenía claro que no se trataba de tocar un tanguito sino de desarrollar la música”, contó Binelli abrevando en su propia historia la labor de enlazar ambos lenguajes. Durante una charla telefónica con Télam desde Portugal donde realizó otros dos conciertos tangueros y sinfónicos, el artista, de 73 años, consideró "algo lógico que la música popular se vaya vinculando a la clásica porque a medida que la primera se va desarrollando empieza a beber de todo lo hecho en los siglos pasados que, a su vez, siempre derivó de los géneros populares”. El razonamiento histórico desde el que sostuvo su argumentación no le impidió al músico subrayar que “evidentemente el tango tiene elementos muy ricos desde el punto de vista melódico y armónico que se nota hasta en las obras de tres minutos”. A pesar de su decisivo aporte en la materia, sobre todo a partir de 2000 cuando se radicó en los Estados Unidos, el instrumentista resaltó que “la música de Astor Piazzolla ha quedado impregnada en el oído de la gente y todos los músicos que bebimos de esa fuente seguimos trabajando en ese sentido”. Con ese impulso y una obra vasta y notable capaz de ligar esos universos, Binelli sí aceptó su protagonismo al poner a jugar al bandoneón en la conjunción de ese par de lenguajes musicales. “Tuve la inquietud de trabajar seriamente estas músicas en función del bandoneón que es algo que desarrollé mucho en los Estados Unidos y, desde entonces, el funcionamiento del color del bandoneón ha crecido mucho porque escribí música que también pudo relacionarse con otros instrumentos de la orquesta”, puntualizó. Al respecto el creador al que le han pedido obras y arreglos las sinfónicas de Zurich, Edmonton y de Colombia y las filarmónicas de Buffalo y Montevideo, entre otras, añadió que “el bandoneón no es un instrumento que se toca solamente en Buenos Aires aunque en el Río de la Plata aparece un estilo muy particular que le debemos al tango y que ha generado toda una elaboración sonora”. Desde dicha impronta el músico traerá ahora a Buenos Aires su obra “Encuentros”, creación que, contó, “me la encargó hace dos años la Sinfónica de Westfalia y nunca toqué en la Argentina. “Encuentros”, que tiene una duración de 20 minutos, reunirá a Binelli con el violoncellista Vassallo y con la Orquesta Sinfónica Nacional bajo dirección de Pablo Boggiano para desplegar lo que el autor definió como “música de corte rioplatense pero sinfónica”. “Es una obra -abundó el compositor- que tiene rasgos de tango, sobre todo el primer movimiento; el segundo es un adagio que permite el lucimiento del violoncello y el tercero está más vinculado al candombe”. La música de “Encuentro” formará parte de una actuación gratuita de la Sinfónica en el Auditorio Nacional del CCK (Sarmiento 151) que desde las 20 también incluirá las obras “Exodus”, para tres cellos y orquesta de Fabián Pérez Tedesco y el monumental “Concierto para orquesta”, de Béla Bartók. El también director musical de la compañía Tango Metrópolis, narró que hace un año decidió mudarse a Valencia en compañía de su esposa, la pianista uruguaya Polly Ferman, porque, confió, “está cerca del Mediterráneo, hay un cielo increíblemente hermoso y no hacen fríos grandes como los de Manhattan”. Allí en España el intérprete ya entabló vínculo con la sinfónica valenciana y, además, según adelantó, “vamos a hacer junto a Polly como dúo un disco con un grupo de saxofonistas que se va a llamar 'Sax & Tango'”. Por último y como para ratificar que no solamente trabaja con grandes orquestas, celebró la nueva nominación a los Premios Grammy Latinos 2019 en la categoría “Album de Tango” por "Marrón y Azul" realizado junto al violinista norteamericano Nick Danielson (primer violín de la Ópera de Nueva York). “Nick tiene madre cordobesa y es un gran músico que además sabe tocar tango tradicional, así que es muy lindo lo que hacemos juntos a partir de obras mías y de otras poco conocidas de Piazzolla”, destacó sobre la dupla que antes registró “Nostalgias” que también mereció una nominación a los Grammy Latinos.