Daniel y la moneda que cruzó el Atlántico como una promesa de amor

El barco parte de una España desordenada por la guerra civil, tiene como dirección Argentina. Una jovencita niña sostiene una peseta entre sus manos, cuando alguien viene la guarda en una latita de azafrán. La moneda de plata que Maravilla guarda es la seña de la promesa de fidelidad de su novio: una vez terminada la guerra irá a buscarla hasta donde esté.

Daniel Gentille, de 62 años, saca la moneda de la pequeña lata amarilla ya descascarada. Entre sus dedos sostiene el círculo de plata que se acuñó por Alfonso XIII y que su valor va de los $1.000 a los $2.000. Gabriel continúa con el relato.

Cuenta que una vez terminada la guerra, el novio de Maravilla regresa, pero lejos del glamour de Titanic o de esos hombres mirando al horizonte en busca de oportunidades, el enamorado viene en un barco hacinado con otros. Las consecuencias de la guerra se alejan de España flotando. En ese barco el romántico anónimo enferma de tifus y muere.

“Mi bisabuela rehizo su vida acá, pero nunca tiró esta monedita”, continúa.

La moneda de 1 peseta fue acuñada durante el reinado de Alfonso XIII. FOTO: Mariano Martin/DIARIO HUARPE

La historia y la moneda llegan a Daniel por su mamá, Rosa Calvo, que la recibió de su abuela, Catalina Durán, hija de Maravilla Matayán, la bisabuela de Daniel.

“Nosotros vivíamos en el barrio Sarmiento, en frente de la gruta de Fátima. Me acuerdo que fue en el fondo de la casa, para salir a tomar mates. En una tarde, mi mamá me contó la historia. Era niño. Me acuerdo que le pregunté por qué siempre he sido muy curioso y me gustaba escuchar las historias”, rememora.

Han pasado por 4 generaciones, y según Daniel, seguirá ese curso.

“El futuro es el que ha tenido siempre, el de preservar esa historia, el de recordar la historia de nuestros seres queridos, de nuestros ancestros. Hoy en día estamos muy alejados de considerar a los abuelos como eran antes. Por eso quiero tenerla. El día de mañana la tendrá mi hija que también le gusta guardar historias. El día de mañana no se a donde llegará”.

Gentille guarda la moneda en esa cajita de azafrán que no mide más que un pulgar, hasta que la historia de la moneda que cruzó el mar como una promesa de amor vuelva a ser contada.

Sobre la moneda

El 19 de octubre de 1868 nace la peseta como unidad monetaria por decreto del Gobierno Provisional tras el derrocamiento de Isabel II. Este mismo gobierno decide centralizar toda la producción en la De Madrid, origen de lo que es hoy la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Desde entonces se han acuñado en la Fábrica todas y cada una de las pesetas que han circulado hasta la aparición del euro.

