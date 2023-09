"Dar vuelta la página": habló el presidente de la UAR, tras la caída de Los Pumas en el Mundial

El presidente de la UAR, Gabriel Travaglini, compartió sus reflexiones sobre la derrota de Los Pumas en su enfrentamiento contra Inglaterra. Esto tuvo lugar durante la inauguración de Argentina en Mundial de Rugby Francia 2023, en el Stade Vélodrome de Marsella. La misma contó con una colmada presencia de seguidores argentinos. En sus palabras iniciales, durante un diálogo con Infobae expresó: “¿Qué podemos decir de esto?”.

“La verdad que es un tema muy duro, una desilusión muy grande de todos, evidentemente los jugadores son los principales actores y lo que más lo sufren. Porque ellos se prepararon con muchos grados de calor, con mucha exigencia, lejos de sus familiares. Alguno podrá decir que son profesionales, pero también son seres humanos. Las máquinas, que no son seres humanos, a veces se equivocan y hacen catástrofes terribles. Los seres humanos nos equivocamos”, comenzó diciendo Travaglini.

Luego, el titular de la Unión Argentina de Rugby, agregó: “Evidentemente no salió nada, como puede pasar en esos días que ojalá sea una entre mil, pero nos tocó, y nos tocó enfrentar a un equipo que estaba en el fondo del pozo y la única salida que tenía era ir para arriba. Jugaron muy inteligentemente, pateando pelotas y buscando el error nuestro, no pudimos hacer lo que habitualmente hacemos y bueno así nos fue, y tuvimos esta frustración muy grande. Siempre confié plenamente en todo el staff: los jugadores, los entrenadores y en todo lo que se ha venido haciendo. Estas cosas pueden pasar”.

Más palabras de Gabriel Travaglini

Gabriel recordó algo similar a lo sucedido que había experimentado: “A mí personalmente me pasó en el Mundial 87 cuando jugamos contra Fiji y no salieron bien las cosas, no porque subestimamos a Fiji, sino porque simplemente no salieron las cosas. Hubo tres errores, dos patadas a los palos que no entraron y ahí entramos en un caos del que fue muy difícil salir”. Es necesario resaltar que él asumió como presidente de la UAR en 2022 y continuará primeramente hasta el 2026.

Para finalizar, Gabriel Travaglini reflexionó y aseguró sobre Los Pumas: “Es muy fácil decir desde afuera que no tienen actitud, que no pudieron poner paños fríos para dar vuelta esto. Pero con la adrenalina a full, con el ritmo del partido y con los errores de cometer casi 27 penales, que me parece un poco mucho, pero los cometimos, estas cosas pasan, así que bueno ahora hay que dar vuelta la página y seguir para adelante”.