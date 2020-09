De la alegría del fin de semana pasado del sanjuanino Tobías Martínez, a la tristeza de este domingo

No pudo ser. Lo del domingo pasado no se pudo repetir este domingo en el autódromo de San Nicolás por la 4ª fecha del TC Pista Mouras, donde el piloto sanjuanino Tobías Martínez, que había tenido un aceptable fin de semana en los entrenamientos y en la clasificación, largaba desde el cuarto lugar, pero en la largada se vio involucrado en un accidente, al cual no lo buscó, pero terminó fuera de la carrera finalizando con todas las aspiraciones de poder repetir la victoria de la semana pasada en su Chevrolet #107 de las Toscas Racing.

Luego de realizar una buena segunda serie, donde un pace car tempranero la condenó a largar en segundo orden, el sanjuanino recuperó el segundo puesto con una gran maniobra de sobrepaso en la última curva sobre Emanuel Pérez Bravo, quien lo había superado en la vuelta final de la serie clasificatoria.

Asi, con buenas expectativas, Tobías largaba en el 4º puesto, y después de una largada prolija, el sanjuanino conservó su lugar, hasta la curva 3, donde observó que el segundo y el tercero, doblaron un poco pasados, y cuando los comenzó a superar por adentro, quien marchaba en 2º puesto, Marcos Quijada con Dodge, entró en trompo en un sector sucio luego de una mancha de aceite de otro competidor, y cruzado en pista, se tocó con la Chevy de Germán Pietranera que venía tercero, y es este quien definitivamente golpeó a Tobías, lo sacó de la pista, y lo dejó sin chances de volver debido a las roturas en su Chevy.

”La verdad que me voy amargado porque veníamos para cerrar un fin de semana bueno para sumar y en un segundo fue todo al revés. La pista estaba extremadamente sucia, freno un poco antes para intentar hacer la tijera, y cuando ya estoy casi por dentro, se abre y me deja sin lugar. Ya tenía casi el auto puesto y con el volantazo que dio, me terminó montando en su pontón” comentó el sanjuanino luego del repentino final de carrera.

Por suerte Tobías solo perdió un puesto en el campeonato, ya que llegó 6º y se va de este mal fin de semana en la 7ª colocación del campeonato. Si tenemos en cuenta que de cuatro carreras corridas, solo pudo terminar una de ellas, la que ganó la fecha pasada, pero esto marca que en todas fue protagonista, sumando en las series y metido siempre entre los cinco mejores. Tobías, que afrontará los 15 días de cuarentena en su retorno a la provincia, se preparará para la 5ª fecha del 23 al 25 de Octubre en Autódromo a confirmar.

En el campeonato manda Marcos Quijada (Dodge) 135 puntos, seguido por Eduardo Bracco (Dodge) 133, Tomás González (Dodge) 130,5, Nicolás Morán (Ford) 118,5, Jeremías Olmedo (Dodge) 113, Tomás Brezzo (Chevrolet) 104 y Tobías Martínez (Chevrolet) 102 unidades.