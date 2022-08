“Honestamente, tengo una alegría enorme”, cuenta el “Colo” Roca luego del tremendo tercer puesto que logró el pasado fin de semana corriendo en el Top Race Junior, en el Autódromo Ciudad de Rosario. El piloto sanjuanino consiguió el mejor resultado del año y con la particularidad que se enteró cuando terminó la carrera, ya que se quedó sin nafta y debió ser “tirado” hasta boxes.

En la misma largada hizo una gran maniobra y quedó primero, luego perdió puestos y en el final remontó cuando el auto mejoró y fue más veloz que sus perseguidores, para un final insólito que le permitió a Juan Cruz subirse al podio.

Cronológicamente, arrancó el jueves con el reconocimiento del circuito. El viernes tuvo el primer entrenamiento logrando el cuarto mejor tiempo. Y ya el sábado empezó a marcar que sería un fin de semana inolvidable para el “Colo” dado que en la clasificación metió el segundo puesto. “Veníamos bajando el tiempo y en el sprint llegamos sextos, hubo un toque, me golpearon de costado, así que preferí guardar el auto para la final”, contó el sanjuanino.

Y fue el domingo cuando logró su mejor carrera del año. “Dimos pelea desde que largamos porque hicimos una maniobra por afuera, que salió y tomamos la punta de la carrera”, relató Roca. “Después empecé a perder rendimiento con el auto a partir de la quinta vuelta, quedamos cuartos. Después me pude poner tercero y ahí empecé a aguantar el ataque de los demás pilotos”.

Pero lo mejor llegó al final: “El auto empezó a tener mejor rendimiento, empezamos a andar más rápido que el resto, hicimos diferencia y en la última vuelta me quedé sin nafta. Llegué con el envión y por dos décimas quedé tercero”.

No obstante, Roca no sabía que había logrado el podio, al contrario, pensaba que al quedarse sin combustible no había cruzado la meta y que por abandono iba a ser último, hasta que le avisaron que era tercero.

“Me quedé amargado en la pista porque el auto se quedó sin nafta y decía ‘no puede ser que el auto no aguantó una vuelta más’. Pero cuando llegué a técnica, tirado por la camioneta, me dicen que había quedado tercero cuando creía que había sido último porque había abandonado. Así que tuve que correr al podio para festejar”, agregó.

Para el “Colo” es misión cumplida porque hace mucho tiempo que venía buscando hacer podio. “Se cortó la mala racha que veníamos teniendo. Porque en las carreras estábamos entre los 3 o 5 primeros y nunca se pudo redondear una buena final por algún error propio o ajeno. Ahora sabemos que se cortó la racha y queremos ir por más en las cuatro fechas que quedan”, relató.

La próxima carrera será del 23 al 25 de septiembre, en Olavarría, y Roca redobla la apuesta, pero no deja de lado la felicidad por el tercer puesto conseguido en Rosario. “Queremos la punta porque tenemos un buen auto, con buen ritmo y porque sumamos puntos importantes para el campeonato. Estoy súper feliz por volver a casa y traer el trofeo”, sentenció Juan Cruz, quien se convirtió en el personaje del finde para el deporte sanjuanino.