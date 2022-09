Los diputados provinciales, miembros de la Comisión de Justicia y de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, tuvieron la segunda reunión de la semana para debatir sobre el proyecto de Ley del Sistema de Participación Abierta y Democrática. Según confirmaron, la misma podría tratarse durante la decimoprimera sesión ordinaria, el jueves que viene. Sin embargo, primero debería derogarse la Ley 613-N, la cual prohíbe modificar el método electoral a 18 meses de la elección. En este sentido, legisladores confirmaron a DIARIO HUARPE que hay tensiones con respecto al piso de votos para tener representatividad (hasta el momento es del 20%) y que si no se logra bajar la cifra, no votarán a favor del proyecto enviado por el Ejecutivo.

En pleno debate por la forma de elegir el modelo que regirá las próximas elecciones en la provincia, la puja entre los legisladores de la provincia continúa. En este contexto, la discusión se centra en el piso de votos que la ley exige para que los partidos políticos tengan representatividad. Mientras que los partidos políticos más chicos piden que el porcentaje pase de ser del 20% al 10% (o bien, que no haya piso), el oficialismo insiste con dejar el proyecto tal como está.

Legisladores sanjuaninos confirmaron a DIARIO HUARPE que, en caso de que el piso no se baje, no acompañarán con sus votos para derogar la 613-N, por lo cual no podría cambiarse de ninguna manera el sistema electoral. Esta moción sería tratada en una sesión extraordinaria el próximo miércoles 7 de septiembre.

Por el momento, el proyecto continúa discutiéndose en las comisiones. Dos diputados sanjuaninos explicaron que esperan que no se tenga que llegar a esta situación y que se pueda alcanzar un consenso.

Marcelo Mallea, diputado del Bloque del Este, explicó que el tema del piso es un punto que se debe tratar a conciencia y que entiende que, por un lado, se habla de que gracias a este nuevo sistema habrá mayor representatividad y, por el otro, quienes aseveran que pone en peligro la gobernabilidad en los departamentos.

“Vamos a debatir y a discutirlo. Esperemos que podamos resolverlo mañana en la comisión”, dijo.

Por su parte, Leonardo Gioja, del Bloque Lealtad, indicó que no puede adelantar qué harán respecto a la Ley 613-N porque primero esperan resolver las diferencias en las reuniones.

“El tema del piso es de los partidos chicos. Claramente es un sistema electoral que no le gusta a nadie, pero es lo que tenemos al derogar las PASO”, concluyó.

Así, quedará este viernes de encuentro y debate entre las comisiones de diputados para que lleguen a un acuerdo. De ser de esa manera, el próximo miércoles, durante una sesión extraordinaria, se tratará la derogación de la 613- N. El jueves, entonces, debatirían sobre el famoso próximo código electoral.