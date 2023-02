De Paul, íntimo: el consejo que le dio Messi en pleno Mundial

Rodrigo De Paul dialogó con la prensa en las últimas horas e involucró a Lionel Messi en una anécdota para el recuerdo. El volante de la Selección Argentina rompió el silencio sobre uno de los temas que más preocuparon en el Mundial de Qatar 2022: su lesión en plena competencia. En la previa al duelo de cuartos de final ante Países Bajos, sufrió una dolencia muscular y el cuerpo médico no quiso arriesgar su físico para no agravar el cuadro.

En una entrevista con el "Pollo" Álvarez en su programa La Vuelta de Fox Sports, De Paul indicó: "Me lesioné, cuando me hice los estudios vi que me había lastimado. No me llegué a romper, pero fue una lesión de grado uno. Fue en una jugada dos días antes del partido, en un reducido, en la última jugada del entrenamiento. Siento algo ahí atrás (por la parte posterior de la pierna). Yo nunca me lastimé, nunca me rompí ningún músculo".

"Cuando entro con el médico me dice: ‘Vamos a hacer una ecografía’. Ahí ven que el músculo tenía algo. Entonces me dice: ‘Mañana a primera hora hacemos una resonancia’. Yo le digo: ‘Resonancia no porque me va a salir algo’. Si en la resonancia me veían lesionado me descartaban. Con la ecografía medio que lo manejaba. Le dije: ‘Mañana me hago una ecografía temprano’. ‘Bueno dale’, me dice”", sostuvo Rodrigo.

Por otro lado, el "Motorcito" de la "Scaloneta" expresó que Daniel Rodríguez, médico del equipo argentino, le dijo: "Tenés para diez días. Yo se cómo sos vos, cabeza dura vas a querer jugar, pero tenés que saber que hay un 80% que te rompas y te pierdas todo el Mundial, porque tenés una distensión algo el músculo tiene". El dato más relevante es que el cruce con Países Bajos era a las 48 horas.

Las palabras de Messi a De Paul

"Esa noche fui a la habitación de Messi. Me dijo: ‘Rodri, no jugués boludo’. Y le digo: ‘Leo puede ser el último partido en un Mundial porque yo tengo fe de que vamos a pasar a semifinales, pero no sé si me van a volver a convocar’. El me dice: ‘Yo te prometo que yo te voy a ayudar a llegar a semifinal, pero no arriesgues porque lo más probable es que te quedes afuera’. Y que él me diga así... Llevarle la contra a Leo es muy difícil, él no me lo dijo no del lado de capitán del equipo, sino como un amigo, un hermano mayor", cerró Rodrigo De Paul.