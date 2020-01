De Santis afirma que Buenos Aires busca resolver el problema de la deuda "en su globalidad"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El economista Gerardo De Santis afirmó hoy que el gobierno bonaerense busca resolver el problema de la deuda "en su globalidad y sin parches, para que en primavera la situación esté cerrada".



El director del Centro de Investigación en Economía, Política y Comunicación de la Universidad de La Plata alertó que "si la provincia renegocia su deuda sola, pagará tasas de interés siderales, por lo que tiene que hacerlo en el mismo marco que Nación".



En declaraciones a Télam, De Santis explicó que "la situación deriva de un proceso de sobreendeudamiento que la Argentina tuvo entre 2016 y 2017. Llegó un punto donde el mercado le cerró el financiamiento al país porque los niveles comprometidos eran muy elevados".



De Santis recordó que "Argentina en esos años tomó US$ 70.000 millones de deuda", cifra a la que calificó de "altísima para la historia argentina y también para lo que los países tomaban en el resto del mundo".



Señaló en ese sentido que durante 2016 y 2017 "el precio del dólar fluctuó entre 14 y 18 pesos", y dijo que "cuando se restringió el acceso a los mercados en 2018, empezó la corrida financiera y se apeló al FMI, pero eso no logró despejar dudas de lo desacertado de la política económica del gobierno nacional".



"La gestión de (la macrista María Eugenia) Vidal tomó US$ 2.500 millones de deuda. De 9.000 millones pasó a 11.000 millones de deuda en dólares. El dólar pasó de 17 a 60 pesos. La provincia recauda en pesos y va a tener que pagar deuda en dólares", describió, y remarcó que "la deuda aumentó un 20% pero en pesos el impacto fue mucho mayor porque se paga a un dolar a 63".



Sostuvo que "el peso de la deuda de la provincia pasó de representar el 28% de todos sus ingresos en 2015 al 47% en 2019, por lo que el impacto se multiplicó".



"En este contexto, está claro que todos estos actores públicos y privados van a tener que renegociar los vencimientos", opinó.



En ese marco, analizó que "hay que entender la decisión del gobernador (Axel Kicillof) de plantear reconsiderar el pago de vencimiento".



Asimismo, expresó que el país cuenta con una "ventaja" porque "a nivel internacional las tasas de interés están muy bajas".



"A los inversores les resulta difícil conseguir inversiones rentables, con lo cual se podrían avenir a renegociar con la Argentina para obtener rendimientos positivos", estimó De Santis.



"Ello se resolverá entre los acreedores y el Estado. Si la provincia renegocia su deuda sola, pagará tasas de interés siderales por lo que tiene que hacerlo en el mismo marco que Nación", manifestó.



De Santis dijo que "si se renegocia todo junto en el marco de un acuerdo entre la voluntad de pago de ambos gobiernos y de los acreedores, que prefieren cobrar tasas razonables ante otras alternativas de menos interés, se resolverá el punto".