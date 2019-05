Declararon culpable al médico que se negó a hacer un aborto no punible

El ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra, quien se negó a realizarle un aborto no punible a una joven de 19 años embarazada producto de una violación, fue declarado culpable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El profesional podrá seguir trabajando en el hospital de Río Negro pero en las próximas jornadas se conocerá la pena que podrá ir desde dos años de prisión en suspenso hasta la inhabilitación para ejercer su profesión.

Según el juez Álvaro Meynet, Rodríguez Lastra "nunca tuvo la intención, siquiera, de contemplar efectuar la práctica que le reclamaba" la mujer.

"Quedó claro que ningún ciudadano puede colocar sus propias creencias por encima de las normas: las leyes están para cumplirse", dijo al respecto el fiscal Santiago Márquez Gauna,

El caso

En abril del 2017 una joven de 19 años embarazada por una violación llegó hasta la guardia del hospital Pedro Moguillansky de la ciudad de Cipolletti. Arribó con dolores ya que había ingerido una droga para abortar en las 22 semanas y media de gestación.

Rodríguez Lastra la atendió y tras revisarla se negó a practicarle un aborto debido a que, según él, había riesgo para la madre y el feto en gestación. Es por esto que la joven continuó con el embarazo, el bebé nació y luego fue dado en adopción.

MIRÁ TAMBIÉN El área de Psiquiatría del Marcial Quiroga quedó renovada con murales

Luego de esto la diputada provincial Marta Milesi (Juntos Somos Río Negro), médica pediatra y autora de la ley N° 4796 de aborto no punible en la provincia de la provincia, lo denunció por "incumplimiento de deberes de funcionario público", por no haber acatado el Protocolo de aborto no punible en casos de abuso.

Fuente: Infobae.