Decoración navideña con estilo propio

Comienza diciembre y, aquellos que tienen el espíritu navideño a flor de piel, comienzan a entusiasmarse con decorar el hogar para recibir la época festiva. Papá Noel, pinos nevados, muñecos de nieve y renos… son los típicos adornos que anuncian la llegada de la Navidad aunque, claro está, poco tienen que ver con la tierra que se pisa. A los que vivimos en el hemisferio sur nos toca celebrar las fiestas en verano. ¡Qué difícil se hace plasmar todas esas ambientaciones y costumbres navideñas que solemos tener como referencia (árboles nevados, botas de lana, chimeneas encendidas, comidas con muchas calorías, etc) en esta parte del planeta! Y es que hasta el pobre Santa Claus pide una renovación ya que, con temperaturas que superan los 38°C, a finales de diciembre ni él soporta tanta tradición proveniente de países del norte.

Por esa razón, la arquitecta Laura Cocinero, directora del estudio UNOENCIEN, recomienda darle rienda suelta a la creatividad y animarse a poner manos a la obra para diseñar una deco navideña diferente, con cosas que están al alcance y son de bajo costo. “La pandemia nos dio mucho tiempo para estar en casa y aprender a hacer artesanías DIY en el hogar (sigla en inglés de Do It Yourself o, en español, hágalo usted mismo). Por eso estas tendencias de Navidad 2021 vienen ligadas al trabajo de nuestras manos”, explica la profesional.

“Lo importante es mezclar texturas, colores, agregar detalles”, explica Laura. Se trata de una noche especial en la que, aunque usemos la vajilla, manteles y cubiertos de todos los días, podemos incorporar elementos que hagan que se luzcan de manera diferente.

“El equilibrio en la decoración es fundamental y para lograrlo es importante que no se mezclen, en lo posible, más de tres colores”, explica la experta. La paleta puede incluir neutros (negro, blanco, grises), verde y rojo, por ejemplo, aunque siempre teniendo en cuenta la proporción clave: 60% para tonos neutros, 30% para colores que no tengan tanta saturación y 10% para los más vibrantes, como el rojo. De esta forma, la mantelería podría ser en colores neutros, al igual que la vajilla, mientras que los colores podrían ir en centros de mesas y detalles decorativos.

“La tendencia es volver a lo natural, inspirarnos en lo que vemos a nuestro alrededor y emplearlo para decorar”, indica Laura y focaliza en la intención de dejar de lado las navidades inspiradas en los países nórdicos y crear nuevos estilos, incorporando lo propio. “Darnos una vuelta por el barrio, el jardín y buscar emplear la belleza de los verdes, de las ramas secas, para dar vida a arreglos originales”, es la idea que intenta inculcar.

DECORACIÓN CON ELEMENTOS PROPIOS

En estos tiempos, las tiendas se abarrotan de guirnaldas que simulan ramas verdes, pinos nevados, copos de nieve y muérdagos. Nada de eso luce del todo bien en una provincia que, por el mes de diciembre, supera ampliamente los 30 grados de temperatura. “Mi propuesta tiene que ver con irnos a lo natural, utilizar flores, ramas, frutas y crear a partir de eso”, explica la arquitecta, a la vez que nos deja algunas opciones que pueden servir como guía.

Flores y maderas secas

Según explica Laura, esta tendencia ya es furor en decoración y, en esta ocasión, la propuesta es sumarla a la Navidad. “Este estilo me gusta mucho porque siento que, si hay algo que tiene San juan, más aún en verano, es la sequía. Cualquier recorte de planta natural pasa tres días y ya se encuentra disecado, esto tiene que ver con nuestro clima, hay que comprender que esta es nuestra belleza natural. Para aprovechar todo esto en la decoración navideña sólo tenemos que agregar algunos puntos de color rojo, verde o dorado, tan típico de estas fiestas”, indica la experta.

Algo positivo es que se trata de una moda que trasciende las fiestas de fin de año y que, cualquier adorno que se adquiera o realice puede adaptarse para continuar vigente durante el resto del año.

Las típicas coronas navideñas que adornan las puertas también pueden reversionarse.

Suculentas

Estas plantas carnosas han logrado cautivar a más de uno. Y es que la variedad de especies, colores y flores que brindan hace que exista hasta quien las colecciona.

La propuesta que realiza Laura para esta ocasión es utilizarlas para reemplazar el follaje verde que siempre está presente en la ornamentación navideña. “Las suculentas son plantas que se dan muchísimo en nuestro clima, ya que no necesitan tantos cuidados ni excesivo riego. En este sentido, nos pueden aportar el color característico de la Navidad aunque, si ponemos a trabajar nuestra imaginación y le sumamos algunas formas típicas, como el pino o la corona, no quedan dudas de que se trata de una decoración festiva”, explica la arquitecta.

Las suculentas son una buena opción para darle el toque verde a la decoración, tan característico de las fiestas navideñas.

Macramé

Al igual que las flores secas han sido furor este 2021. Cómo explica la especialista consultada, se trata de una tendencia que perdurará en el tiempo por una simple razón: se trata de artesanías duraderas que brindan una calidez especial a los espacios.

Esta técnica puede emplearse en diferentes objetos, desde un árbol de macramé, hasta coronas realizadas con piola y nudos. Y, si además se combina con flores secas, el resultado puede llegar a ser encantador.

Pinos navideños hechos en macramé, perfectos para espacios reducidos.

Frutas y especias

Se trata de una moda que llena de colores naturales el hogar y, además, es muy económica y aromática. “Las naranjas pueden ser utilizadas de diferentes formas, enteras, en rodajas o sólo la cáscara. Árboles de mesa, adornos para las coronas y como decoración, en detalles para regalos o envolviendo servilletas”, explica Laura a la hora de dar ideas útiles y agrega: “¡Ya lo he comprobado! Con el sol sanjuanino de diciembre, en cuatro días están las rodajas secas. Otra opción es usar el horno a baja temperatura y se logra el mismo efecto”.

“Me encanta ver las manzanas dando el color rojo tan característico de navidad y algo muy lindo es incorporar especias como el clavo de olor, anís estrellado y canela. Me parece súper original y lo mejor de todo es que se recicla. Si la fruta no la usaste completa, luego la podés comer y si la secaste en rodajas sirve para cualquier otro arreglo”, culmina explicando la directora de UNOENCIEN.

Centros de mesa que, además de dar color, brindan aroma a la cena a través de diferentes especias.

La mesa navideña

Es el centro de las reuniones argentinas. Esa mesa reúne, invita a brindar, a compartir un momento especial. No es sólo “esa noche”, es una decoración que podemos utilizar en todo el mes de diciembre, en el que aprovechamos para juntarnos con nuestros seres queridos para cerrar el año. “No todos pueden darse el lujo de comprar vajilla, manteles o cubiertos específicos para esta celebración, pero con algunos toques y creatividad se pueden transformar para hacer que se destaquen de una manera distinta”, explica la arquitecta.

El secreto de todo buen diseño es el equilibrio.

En este sentido, hay algunos elementos que pueden ayudar a darle un brillo distintivo a la mesa navideña:

-Plato de sitio: vienen en una gran variedad de colores, materiales y formatos. Dependiendo del estilo que le quieras dar a tu mesa (elegante, rustica o boho), puedes elegir el que más te guste. Una buena opción, y muy económica, son los que vienen de papel. Existe una inmensa cantidad de diseños y modelos en el mercado, desde dorados y brillantes, a estampados o rústicos. La idea es encontrar ese que te sirva para aunar todos los elementos que vas a incluir en tu mesa.

-Vajilla: por lo general, la mesa navideña es extensa y nuestros juegos de platos, vasos y copas se quedan siempre cortos. Eso no es impedimento para bajar los brazos, todo lo contrario, es una invitación a dejar volar la creatividad para incorporar el vaso trago largo, la vieja copa de cristal de la abuela y el chop cervecero. El secreto es buscar la manera de que todo forme parte del conjunto, con algún detalle.

-Etiquetas para vasos: se trata de un nuevo elemento a conocer e incorporar que se hizo necesario con la pandemia. Ya nadie se imagina compartiendo copas y, para evitar confusiones, las etiquetas ayudan un montón. Si bien las podés comprar, se trata de algo muy sencillo de hacer y que, a la vez, sirve para darle personalidad a tu mesa y aunar estilos. Es una buena manera de uniformar todo aquello que luce muy diferente, como vajillas distintas. Las podés hacer con papel autoadhesivo, cartulina brillante, cintas… ¡las redes sociales pueden ser de mucha ayuda si lo que buscás es inspiración!

-Luces por doquier: “Siempre el detalle especial lo dan las luces, sobre todo en la mesa de Navidad y de Año Nuevo, por eso aconsejo que usen velas o guirnaldas de luces led que vienen con baterías. Esto hará que sus mesas se vistan de magia y romanticismo”, comenta Laura a modo de consejo. Además, puede resultar útil la luz puntual que brindan estos ornamentos en aquellos espacios exteriores en donde la iluminación general no resulte suficiente.