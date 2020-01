Defensor del Pueblo adjunto critica la publicidad de Brahma por generar "violencia simbólica"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, criticó la publicidad de Brahma porque "retroalimenta estereotipos de género y violencia simbólica" y analizó que el aviso "se difundió en momentos en que el consumo de alcohol presenta indicadores que deberían constituir un severo llamado de atención".



En un comunicado, Martelo dijo que "la polémica publicidad, realizada por uno de los gigantes que controla gran parte del negocio de la cerveza industrial, generó un masivo rechazo en las redes sociales".



"Entre otras atrocidades, planteaba una suerte de incentivo para que las mujeres, especialmente aquellas que no se sienten atraídas por el alcohol, se inicien en la ingesta de cerveza, promocionando una bebida 'con un toque de lima, menos amarga'”, apuntó.



Para Martelo, el spot se difundió en un momento en que "los niveles de ingesta de cerveza crecieron exponencialmente durante la última década y ubican a la Argentina entre las naciones con mayor consumo per cápita del continente".



De acuerdo a los resultados arrojados por la Encuesta 2019 sobre Consumo de Alcohol en Niñas, Niños y Adolescentes, elaborada por el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo, el consumo episódico excesivo de alcohol "apareció en 132 casos, representando más del 22% de la muestra, constituida por 632 chicos y chicas de entre 12 y 18 años de edad".



Ante esta situación, Martello se preguntó "¿la industria cervecera desconoce estos indicadores de consumo problemático?, ¿la publicidad fue un hecho aislado?, ¿fue sólo un error de cálculo dentro de una estrategia que insume una fastuosa inversión que se destina a medios de comunicación, redes sociales y plataformas digitales?".



“Más allá de que se haya reconocido el error, el aviso en cuestión no escapa a una concepción desarrollada en distintas partes del mundo, pero que en nuestro país ha tenido especial predicamento: una matriz publicitaria que retroalimenta estereotipos de género y violencia simbólica; que busca vincular la ingesta de alcohol con la diversión y que también pretende asociar arbitrariamente el consumo de cervezas con el éxito y el deporte”, explicó.