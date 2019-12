Del Caño cuestionó que no haya habido anuncios contra aumentos de tarifas y despidos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El diputado nacional del socialismo Nicolás del Caño consideró hoy que el discurso del presidente Alberto Fernández fue un mensaje "con mucho enunciado y poca medida concreta sobre los temas más candentes como los despidos y las tarifas" y cuestionó que no se haya pronunciado sobre "los grandes ganadores del gobierno de Mauricio Macri".



"Se habló mucho de la situación que conocemos, el padecimiento de la mayoría del pueblo y las consecuencias de las políticas del gobierno de Macri pero cuando se habla de un esfuerzo que tenemos que hacer todos no se habla de los ganadores", expresó el legislador en diálogo con periodistas al término de la Asamblea Legislativa.



Para Del Caño, "acá hubo ganadores muy fuertes, las petroleras, las empresas privatizadas de los amigos del gobierno de Macri, los bancos, que son los que tienen que pagar esta crisis".



El diputado consideró que el presidente Fernández "no fue concreto en el tema que mucha gente está esperando, un aumento para jubilados y para trabajadores y del tema de las tarifas, al menos retrotraerlas a 2017, tampoco escuchamos nada".