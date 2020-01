Del Caño dijo que votará en contra del proyecto para restaurar la Sostenibilidad de la Deuda Externa

POR AGENCIA TÉLAM

El diputado nacional del Frente de Izquierda (FIT) Nicolás del Caño adelantó hoy que votará en contra del proyecto de ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa incluido por el Ejecutivo en el temario de sesiones extraordinarias, para no "legalizar la estafa de (Mauricio) Macri como propone el gobierno".



"La Ley de Emergencia comenzaba diciendo que había que garantizar la sostenibilidad de la deuda", sostuvo el legislador en su cuenta de la red social Twitter, en la que manifestó que el ministro Guzmán anuncia que enviará al Congreso una ley para la sostenibilidad de la deuda, porque "la prioridad del Gobierno es garantizar el pago a los especuladores".



En ese sentido, expresó que el ministro Guzmán "pide al Congreso que apruebe una ley para garantizar el pago a los especuladores dando un marco de legalidad y legitimidad a la deuda sin investigar absolutamente nada".



"No vamos a legalizar la estafa de Macri como propone el gobierno", adelantó el diputado Del Caño respecto del proyecto de ley que el Poder Ejecutivo Nacional incluyó en el temario de sesiones extraordinarias.



El legislador porteño por el Frente de Izquierda, Gabriel Solano, por su parte, se pronunció en el mismo sentido al adelantar la postura de la bancada del FIT: "Vamos a rechazar el proyecto enviado por Guzman al Congreso".



"La renegociación de la deuda será un nuevo negociado que pagarán los trabajadores y que no evitará la quiebra del país", expresó Solano.