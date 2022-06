Del Zonda a las redes, el periodismo que nació en San Juan y cómo sigue hoy

Este martes 7 de junio se conmemora el día del periodista en conmemoración de la fundación de La Gazeta por Mariano Mareno. En San Juan fue Domingo Faustino Sarmiento junto a Manuel Quiroga Rosas, Indalecio Rodríguez, Pedro Echagüe y Antonino Aberastain quienes lanzaron el Zonda un 20 de julio de 1839. Una voz unitaria para hablarle a un gobierno federal.

Este es un recorrido, un recordatorio, de cómo se fundó el oficio de periodista al pie de los Andes. Un recorrido para ver qué cambió y qué se mantiene casi 200 años después.

“El Zonda” constó sólo de seis publicaciones. Su formato era de medio pliego de papel imprenta con cuatro páginas los primeros cuatro números y de seis los últimos dos. Contó con sólo seis números después de que un impuesto al papel elevara los costos al punto de hacerlo impublicable.

El historiador Horacio Videla expresa que el impuesto que Nazario Benavidez, gobernador interventor de San Juan, impuso al papel nació como una manera de frenar la publicación opositora. No obstante, la palabra quedó, los ejemplares se mantienen.

Escribía Sarmiento: “Hay hombres que en su fascinamiento, en su terquedad, sostienen que las publicaciones periódicas no convienen en ciertos o en ciertas circunstancias. Pero estos hombres no reflexionan que echan un baldón, una afrenta sobre esos países y sobre las circunstancias. El hombre que dice, a mi patria no le conviene que hable la prensa, dice: a mi país no le conviene instruirse para ser mejor, a mi país no le conviene saber lo que se piensa, lo que pasa en otras partes para aleccionarse, a mi país no le conviene saber las medidas que toma el gobierno para su felicidad, a mi país no le conviene saber qué hacen los tribunales con las causas que tienen pendientes, a mi país no le conviene decir lo que es más conducente a su bienestar, a mi país no le conviene la discusión.”

¿Cuánto de eso se puede repetir hoy?

Las voces del día a día

Sarmiento definió el oficio. DIARIO HUARPE realizó un collage de voces que participan en el día a día y se desempeñan como periodistas. Unificadas en ¿para qué sirve un periodista?

Marisa Gil (Canal 8):

“Un periodista sirve para preguntar por aquel que no tiene voz para hacerlo. Para informar, analizar y opinar conforme su conocimiento de la situación y transmitirlo con profesionalismo a quien merece el mayor respeto que es el público receptor. Hoy son pocos los periodistas que buscan en las dos caras de la moneda y muchos que hacen divulgación de ideas políticas o periodismo partidario. Sigo apostando por una profesión con mucha ética y capacitación”.

Federico Fager (Radio Light y Canal 13 San Juan):

“Somos los únicos que podemos desde el conocimiento y un método científico, filtrar las opiniones, los intereses sectoriales y el aprovechamiento coyuntural, llevar la información real sin distorsiones. Nosotros ponemos la cara, para bien o para mal, nuestro nombre, nuestra cara o nuestra voz depende qué tipo de canal uses está expuesto. Esa es la única garantía que tiene la gente de que lo que decimos tiene un respaldo”.

Sofía Castro (Canal 13 San Juan):

“Une periodista sirve para construir caminos entre las distintas realidades y los lectores que no solo desean informarse sino verse representados, sentirse oídos también. Le periodista sirve para echar luz en temas con mucha oscuridad; cumple la función social de visibilizar problemáticas e incluso quizás ayudar a llegar a una solución”.

Daniel Tejada (Canal 13 San Juan)

“El periodista debería servir para comunicar profesionalmente. Con lo que implica el oficio de comunicar profesionalmente. Implica cruzar fuentes, depurar el dato, interpretar ese dato y encuadrarlo para dar una visión de la realidad. Sin pretensiones de objetividad, porque eso no existe, pero si lo más honestamente posible y la honestidad está dada en la pluralidad, el cruce de fuentes y fundamentalmente en la no distorsión deliberada”.

Gustavo Toledano (Telesol y Am1020)

“Un periodista sirve como puente, en entre lo que sucede y la gente. Es un trabajo y me parece que está bien que nos pongan en el ojo de la tormenta, que nos miren con lupa para que nuestro trabajo esté comprometido para estar lo más cerca de la verdad. Está bueno para ver si lo que hacemos es periodismo o una tarea encomendada por otros”

Natalia Caballero (Tiempo de San Juan)

"Un periodista sirve para visibilizar, para incomodar, para compartir miradas e interpretaciones sobre la realidad, para generar una vía de comunicación democrática que permita que los invisibles puedan contar. Un periodista puede ser muy bueno técnicamente, puede ser inteligente, puede estar preparado y formado, pero esas no son las cualidades principales para mí, un periodista debe entender que no puede ser amigo del poder y también, que debe ser empático para que nunca le resbale el otro"

200 años después, clics, tiempo y dinero

Son tiempos extraños para el oficio del periodismo, ahora también llamados comunicadores. Parece no haber tiempo físico, la prioridad son los clics, la cantidad, el volumen. Sin embargo, hay espacio para maniobrar, y ahí yacen voces que mantendrán una visión del mundo.

Han pasado 200 años, hubo terremotos, guerras, llegó el ferrocarril y fue desmantelado. Pasaron gobiernos y catástrofes, la historia sucedió y una parte quedó en la prensa.

También hay que tener en cuenta que el periodismo en el interior tiene sus condiciones. Mucho más en el interior, en los departamentos alejados. Las condiciones no son las mismas de un periodista en Jáchal, que en 25 de Mayo, que en Capital.

Escribía Sarmiento: "¿Qué es pues un periódico? Una mezquina hoja de papel, llena de retazos, obra sin capítulos, sin prólogo, atestada de bagatelas del momento. Se vende una casa. Se compra un criado. Se ha perdido un perro, y otras mil frioleras, que al día siguiente a nadie interesan (...) un periódico es el hombre. El ciudadano, la medida de la civilización de un pueblo".

Las cosas que escribamos quedarán como un testimonio de una época llena de vértigo. Una época convulsionada, contradictoria y que parece con cada vez menos posibilidades de un futuro. Nos sentimos igual como cada época que se miraba así misma.

El trabajo se mantuvo en pandemia. Las paritarias cerraron con un aumento del 15%, en cuotas. En San Juan, la representación gremial en periodistas, es inexistente. Sin embargo los diarios siguen saliendo, las hojas se siguen imprimiendo y los portales cargados de notas.

Por último, para cerrar, Sarmiento escribió: “La población asciende a 30.000 habitantes por lo menos. De éstos los 25.000 ni saben leer: corriente, quedan 5.000. De éstos a 4.000 se les ha olvidado por falta de ejercicio, o lo que es lo mismo, porque no se había publicado nuestro periódico. De los mil que quedan, a 600 no les importa nada lo que nosotros escribamos”.

Feliz día.