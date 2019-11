Delfina Merino se prepara para volver a las canchas tras nueve meses

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Delfina Merino, jugadora del seleccionado argentino de hockey sobre césped, se prepara para volver a las canchas en diciembre, después de estar nueve meses inactiva por una lesión en la rodilla derecha, un período que calificó como "muy duro".



En febrero de 2018, Merino fue galardonada por la Federación Internacional de Hockey como la Mejor jugadora del mundo por sus actuaciones con Las Leonas.​​ Un año después, la jugadora de Banco Provincia empezaba con sus problemas en la rodilla. Tuvo dos operaciones (en abril y junio) y tratamientos kinesiológicos que la alejaron de la actividad.



"Pasé momentos muy difíciles. Me perdí la World League, sobre todo las finales, a las que pensé podía llegar. También los Panamericanos, que estaban en mis planes. Realmente se me hizo muy duro. En estos 10 años de selección, nunca había tenido una lesión así", contó Merino, de 30 años.



En su largo parate, la Leona se dedicó más a la carrera de Abogacía en la UBA (está a cuatro materias de recibirse) y, de paso, acelerar la ayuda social que arrancó hace un año con el programa Huella Weber para levantar un merendero en Icaño, un pueblo de 2.000 habitantes ubicado a 180 kilómetros de Santiago de Estero capital.



“Estoy segura de que todo esto que me pasó tiene un gran aprendizaje para mí. Seguramente, cuando termine todo, le veré el lado positivo. Espero tener la recompensa a tanto esfuerzo. Quizá lo positivo fue que pasó en un año no tan cargado. Hubo otros más importantes, con torneos más tentadores”, comparó.



Merino volvió a hacer hockey con sus compañeras recién hace un mes y, si bien no quiere ponerse plazos, espera poder volver en diciembre, en los amistosos contra Alemania, en nuestro país. “Lo más importante del año ya pasó y no queremos arriesgar. Lo trascendente es empezar el que viene de una forma impecable”, aclaró.



En 2020, Las Leonas -dirigidas por Carlos Retegui- tendrán como principal objetivo los Juegos Olímpicos de Tokio y antes la FIH Pro League. Merino, campeona mundial en 2010 y medalla de plata en Londres 2012, espera volver al seleccionado en buena forma para seguir aportando su talento.