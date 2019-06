Delincuentes se llevaron la garrafa del merendero donde comen 100 niños

El lunes pasado delincuentes ingresaron al merendero ubicado en Villa Pueyrredón, en Chimbas, y se llevaron una garrafa y elementos importantes para el funcionamiento del lugar.

Según le contó Claudia Oyola a DIARIO HUARPE, los ladrones ingresaron a la vivienda sin ser detectados y cometieron el ilícito para luego huir del sitio.

En ese merendero toman la leche más de 100 chicos de la zona, pero ahora no tienen cómo elaborar la comida. "Estamos con miedo, se metieron a la vivienda estando toda la familia dentro. Además del daño que ocasionaron, porque no tenemos cómo hacer la leche y desde el lunes el merendero no puede dar a los niños su merienda", afirmó la mujer.

De todas maneras, ya hicieron la denuncia policial con la esperanza de poder recuperar las cosas y continuar con la tarea solidaria.