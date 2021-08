Demoraron al cantante de Omega por disturbios en la calle: el descargo de la banda

Este jueves, cerca de las 5.15, la Policía de San Juan demoró a cinco hombres por disturbios en la calle, en el departamento Rivadavia. Entre los aprehendidos, estaba Hugo Flores, el cantante de la banda de cuarteto sanjuanina Omega. DIARIO HUARPE habló con el hermano del músico, Ale Flores, que confirmó el hecho y expresó que está "tranquilo".

Los cuatro amigos y Hugo estaban tomando en una casa, después de un recital de Omega. A eso de las 5, salieron en un auto para ir cada uno a su casa. Pero dos de los ocupantes se agarraron a pelear después de mantener una fuerte discusión. El cantante sanjuanino iba adelante como acompañante del conductor.

El automovilista frenó en inmediaciones de Avenida Circunvalación y calle 9 de Julio, en Rivadavia. Todos se bajaron, mientras que los dos que se agarraron, seguían a las trompadas. La Policía fue alertada de la situación a través de las cámaras del Cisem-911, y de inmediato, personal de la Comisaría 28ª llegó al lugar para detener al grupo y labrar un acta contravencional.

Al cuartetero y al resto los llevaron a la sede policial y los dejaron demorados por siete horas. Recién a las 12.30, Hugo y sus amigos recuperaron su libertad.

Ale Flores contó a DIARIO HUARPE que lo que pasó fue una "tontera" que le podría haber pasado al 99% de los sanjuaninos que les gusta juntarse con amigos. El representante de la banda Omega y hermano de Hugo expresó que el músico no tuvo nada que ver en la pelea y que en 20 años de carrera, ya sea con Fugitivos u Omega después, no se vio enredado jamás en problemas como el de esta madrugada.

Ale dijo que su hermano Hugo está tranquilo con lo sucedido, que ya descansó y ahora piensa en los shows de este fin de semana. "No pasó nada malo, no estuvo en una clandestina, y le podría haber pasado a cualquiera", agregó. Luego destacó, para cerrar, que el cuartetero no confrontó a la Policía ni chapeó con que era el líder de la banda Omega.