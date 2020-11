Denuncian que el encargado de prensa de Valle Fértil increpó a un periodista del departamento

Carlos Rojas, director del diario digital InfoValleFertil contó que este miércoles, mientras se desarrollaba en el salón municipal José Núñez la conferencia de prensa por la firma de convenio entre los municipios de Valle Fértil y Chimbas para en conjunto combatir el dengue, el encargado de prensa del municipio de Valle Fértil de forma pedante y patoteril, increpó al periodista del diario digital pidiéndole que borrara las fotos que había sacado, aduciendo que luego de que él subiera la información a las redes del organismo, recién ahí se podía levantar la información y las fotos.

“No es la primera vez que nos sucede”, empezó contando Rojas a DIARIO HUARPE, “este a sido uno más de una consecución de hechos que se viene dando desde que nos iniciamos como medio y dijimos 'basta, hasta aquí llegamos'”.

Ricardo "Cunny" López es el encargado de prensa del municipio de Valle Fértil y es quien habría increpado al periodista de InfoValleFertil. “Nosotros apelamos al diálogo, al consenso; no pedimos la cabeza de nadie, no pedimos que echen a nadie porque eso sería inmoral, inhumano", dijo Rojas. "Con una disculpa pública y un llamado al equilibrio estaría saldado el error, pero lamentablemente todavía no la tenemos”.

Tras lo sucedido, López eliminó al periodista del medio vallista del grupo de WhatsApp que posee el municipio, como una muestra más de el autoritarismo.

“No es una situación fácil de llevar y no es para nada agradable todo esto”, manifestó Rojas “pero, así todo creo que la libertad de prensa no se debe tocar jamás”.

Rojas contó que desde que surgió el medio, molestó y desde ahí vienen sufriendo aprietes y coacción de parte de personas del municipio.

“Siempre buscamos el equilibrio en las notas que publicamos. Es decir, lo bueno y lo malo, como debe ser para que el pueblo de Valle Fértil se informe tal cual suceden los hechos. Somos imparciales, pero parece que eso molesta”, afirmó Rojas.

Por último el colega de Valle Fértil sentenció: “La libertad que tenemos nos ha hecho crecer como medio y la vamos a seguir defendiendo. La libertad no tiene precio y la pauta oficial no condiciona”.