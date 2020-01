Denuncian que la intendencia de Candelaria tomó una Cooperativa y dejó sin agua a miles de usuarios

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Autoridades de la Cooperativa de Agua y Otros Servicios Públicos de la ciudad misionera de Candelaria (Coscal) denunciaron hoy que el intendente de esa localidad, Jorge Flores, tomó por la fuerza el control de la compañía y cortó el suministro a unas 20.000 personas, mientras el jefe comunal argumentó que encabezaba un reclamo del municipio hasta que la justicia decida sobre la propiedad de la planta y de la red de agua.



El hecho ocurrió en la planta situada a unos 20 kilómetros al sur de Posadas y el intendente Flores aseguró que "no fue una toma intempestiva, le mandamos carta documento y hoy ingresamos a la planta que es del municipio".



"Ahora la justicia deberá decidir", dijo el jefe comunal en declaraciones radiales.



Rudi Joner, presidente de la Coscal, señaló que "un grupo de personas ingresó a las 6:30 de manera intempestiva a la planta potabilizadora bloqueando el ingreso a la misma y a las 8 dejaron sin agua a Candelaria".



El presidente de la entidad aseguró que "es el propio intendente quien encabeza el grupo violento, algo que se puede ver claramente ya que un camión municipal bloquea el ingreso al igual que la camioneta de Flores".



Las intenciones de estas personas son "apropiarse de la recaudación y volver a fundir la cooperativa para privatizarla", enfatizó Joner.



La toma de la planta potabilizadora "se da después que ayer (por el martes) la Justicia hubiera notificado a Flores que hacía lugar a la cautelar presentada por el Consejo de Administración rechazando la pretensión del Intendente de conducir la entidad", indicó.



Flores negó que allegados suyos hayan tomado la Cooperativa de manera intempestiva y aclaró que ayer mandó una carta documento a las autoridades de la cooperativa en donde le anunciaba que a partir de hoy "se hacían cargo de la planta y la red de agua, que son del municipio", afirmó.



El intendente indicó que "la planta de agua y la red de distribución son de la Municipalidad, nosotros le prestamos a la cooperativa. Además, tienen una deuda con EMSA (empresa de electricidad) que no están pagando, incluso trucharon los balances y las elecciones".



El jefe comunal, que asumió recientemente su mandato, dijo que "la gente de Candelaria está cansada del maltrato de las autoridades de la cooperativa" y contó que "una pareja de abuelos paga 1.300 pesos de agua cuando no tiene ni una ducha".



Flores aseguró: "No nos interesa la cooperativa. Son cuestiones estrictamente institucionales, no políticas".



La Cooperativa tiene 5.200 socios en una ciudad de 30.000 habitantes ubicada unos 20 kilómetros al sur de Posadas quienes desde esta mañana carecen de agua potable en una jornada donde la temperatura llegó a los 40 grados.



El agua en esa localidad fue suministrada por años por la Coscal auqnue Flores asegura que "el gestionó" la planta potabilizadora y que la toma es por las graves irregularidades que presenta.