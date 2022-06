Denunciaron que una camioneta tiró perros muertos en un descampado

Proteccionistas de animales denunciaron el macabro hallazgo de una gran cantidad de perros muertos en un descampado. Su referente, Emilia Merino, aseguró a DIARIO HUARPE que están allí desde hace 20 días.

Merino contó que la organización recibió un aviso sobre una camioneta blanca que tiraba caninos muertos en un terreno ubicado en calle 14, pasando Mendoza. Inmediatamente, fueron hasta el lugar y se encontraron con perros embolsados en estado de descomposición. “Nos encontramos en un sitio con 18 perros y en otro 32 animales”, expresó.

Los animales estaban en estado de descomposición. Foto: gentileza.

Agregó que había una zona inaccesible con más bolsas, pero no pudieron verificar si eran perros. Merino dijo que en varios municipios han notado que desaparecieron numerosos perros y esta situación les preocupa. Principalmente, porque asegura que las comunas no saben manejar la situación de los callejeros. “A todos los municipios les han colocado un quirófano más y cada uno debería pagar un veterinario y no lo hacen”, indicó.

Decenas de animales fallecidos fueron hallados en la zona. Foto: gentileza.

Una de las propuestas es colocar refugios para que los animales de la calle vayan allí. Pero, la dirigente opinó que las autoridades municipales no quieren construirlos porque los intendentes creen que se quedarán con los perros durante años. “No tiene la capacidad de preguntar y dialogar para asesorarse”.