Desafiliaron de UCR a candidato a intendente por ser funcionario de gobierno de otro signo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El candidato a intendente de la ciudad de San Luis, Enrique Picco López, quien buscará ese cargo en las elecciones del próximo domingo por el partido San Luis Somos Todos, fue desafiliado hoy de la UCR, informó el radicalismo.



En las elecciones del 10 de noviembre se votará por el intendente de la capital puntana y 8 concejales, quienes asumirán sus funciones el 10 de diciembre.



Picco López procura suceder al intendente Enrique Ponce (ex aliado de Juntos por el Cambio), quien terminará su segundo mandato y no puede ser reelegido.



Fuentes del Comité Provincial de la UCR informaron a Télam que la medida se adoptó porque la carta orgánica partidaria prevé la desafiliación automática de "los que hubieren participado en cargos políticos en gobierno de facto o que habiendo participado en gobiernos constitucionales de otro signo político, no hubieran solicitado la autorización del partido".



La resolución explica que Picco López, afiliado a la UCR, cumple funciones como secretario de Infraestructura de la Municipalidad de San Luis y fue precandidato y candidato a concejal en elecciones anteriores por la agrupación política Frente Para La Victoria, sin pedir en ninguno de los casos la autorización partidaria que marca la carta orgánica.



También se sancionó con la desafiliación al dirigente Edgar Medina, quien es el



director del Centro de Disposición Final del municipio. Previamente fue director de Bromatología, subsecretario de Servicios Públicos y precandidato a senador provincial por el Frente para la Victoria.



Medina también incurrió en la falta partidaria de no pedir nunca autorización para ejercer estos cargos, explicó el radicalismo local.



El Comité Provincia aclaró que la sanción a Picco López fue por las conductas partidarias anteriores a su decisión de ser candidato a intendente y por lo tanto no lo puede hacer en condición de afiliado radical sino como extrapartidario en la fuerza que representa ahora.



El dirigente nacional de la UCR Ricardo Alfonsín estuvo en San Luis apoyando y elogiando la candidatura a intendente de Picco López.