Desamparados sumó un volante formado en Ferro

Concluida la fecha 11 de Torneo Federal A el mercado de pases se abrió y el primero que incorporó fue Sportivo Desamparados. El equipo Víbora, que marcha último en su grupo y está en zona de descenso directo, necesita mejorar considerablemente su propuesta futbolística y la chance de sumar nuevos jugadores es propicio para ello. Por ello se adelantó al resto y este martes abrochó su primer refuerzo con la contratación de volante Rodrigo Brandán.

El mediocampista, de 23 años, llega a Puyuta proveniente de Colegiales, en la Primera B. Y anteriormente pasó por Sacachispas. Juega de volante por el sector derecho y su formación como futbolista la tuvo en Ferro Carril Oeste, club con el que debutó en la Primera Nacional en el 2020 teniendo muy poca participación y por ello optó por buscar otros destinos.

Brandán estará llegando este jueves a San Juan para firmar su vínculo con la institución y ponerse a disposición del entrenador Luis Islas. El volante ocupará el primero de los cuatro cupos disponibles que autorizó el Consejo Federal (anteriormente eran dos) para cada club en el denominado “mercado de invierno”.

Hasta el próximo 9 de junio Desamparados, así como Peñarol, podrán sumar más nombres a su plantilla conociendo que su actualidad no es la deseada y busca cambiarla con refuerzos que aporten las cualidades futbolísticas que los actuales nombres no logran darle.

Rodrigo Brandán llega al Víbora para ocupar un puesto clave en la propuesta de Islas, quien pone empeño en el juego en el centro de la cancha y dándole a los volantes externos mucha participación para ser ejes fundamentales en el andar del equipo.

El ex Colegiales no será el único en sumarse dado que Islas tomó el equipo hace cuatro partidos y todavía no puede ganar, registrando dos derrotas y dos empates. Por lo que heredó un plantel al que debe reforzar de manera urgente para salir del fondo.