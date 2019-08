Desamparados y Árbol Verde no se sacaron ventaja en el postergado

El Torneo de Verano de la Liga Sanjuanina de Fútbol cuenta con algunos partidos postergados debido a que tanto Desamparados como Peñarol están realizando la pretemporada para jugar en el Torneo Federal A, por lo tanto pidieron la postergación de sus dos primeras fechas.

Por lo tanto llegó la hora para que el Víbora empiece a saldar esos partidos postergados y, en la tarde de este miércoles el conjunto que dirige el "Cuca" Edgardo Herrera igualó 1 a 1 contra Árbol Verde en la cancha de Trinidad donde hace de local el Puyutano ya que su cancha está en pleno resembrado.

El partido que contó con el arbitraje de Benito Casivar, tuvo un primer tiempo para el bostezo, donde los arqueros fueron meros espectadores.

Mientras que en el segundo tiempo, el Arbolino salió más decidido y empezó a atacar a Sportivo. Lo buscó por todos lados el equipo de Mauricio Escudero, pero sobre todo con remates de larga distancia que llegaron a inquietar al arquero Matías Molina.

Sobre los 30 minutos, el propio portero le cometió infracción al delantero arbolino y Casivar cobró penal. Fue Lucas Montaño y su remate se estrelló en el travesaño para que el partido continuara con el marcador en blanco.

Pero Casivar iba a cobrar otro penal, fue a los 38 minutos, fue el arquero de Árbol Verde a ejecutar la pena máxima y marcó la apertura del marcador para alegría de los hinchas presentes.

Pero cuando parecía que el equipo del Cabot se llevaría la victoria, llegó una buena jugada de los chicos de Desamparados que terminó en el pie zurdo de Santiago Schvartz que definió y puso el 1 a 1 final. Sólo quedó tiempo para la expulsión de Lucas Montaño a los 47 minutos, por eso Árbol Verde terminó con diez.

Así se jugaría la tercera fecha

Sábado

Rivadavia vs Villa Obrera

Peñarol vs Carpintería (Bicentenario)

Unión vs Aberastain

Desamparados vs Alianza

Colón vs Árbol Verde

Domingo con posibilidad de sábado

9 de Julio vs Del Bono

Atenas vs Marquesado

San Martín vs Trinidad

NOTA: Toda la programación está sujeta a modificación por parte de la Policía.

Fotos: Sergio Leiva