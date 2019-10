Desbaratan en Córdoba a una banda que estafaba vendiendo autos que luego no entregaba

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Una banda que se dedicada a vender planes para la compra de automóviles que finalmente no entregaba por diversos motivos fue desbaratada hoy por la Policía de Córdoba y dos personas quedaron detenidas, informaron fuentes judiciales.



La Fiscalía de Instrucción subrogante, a cargo de Andrés Godoy, informó que la organización estaba compuesta por al menos 12 personas y detalló que los hombres apresados son dos de los tres jefes que manejaban la banda.



Los voceros aseguraron que el monto de la defraudación es millonaria con gran cantidad de damnificados y los allanamientos fueron llevados a cabo por la División Delitos Económicos de la Policía de Córdoba con colaboración de personal del Área Tecnología Forense de Policía Judicial.



El modus operandi del grupo, expresa el informe que difundió el Ministerio Público Fiscal (MPF), era “cometer defraudaciones a través de la venta de automóviles, algunos cero km, otros usados”.



“La maniobra consistía en captar clientes a través de publicidad que los investigados realizaban a través de redes sociales y medios masivos de comunicación, mediante las cuales se ofertaban tentadoras condiciones para los adquirentes”, continúa.



Ante esa oferta, los clientes se acercaban a alguna de las sedes de la empresa, entregaban una suma de dinero y firmaban un contrato de adhesión con “cláusulas oscuras”, mediante el cual se comprometían a hacer aportes mensuales de dinero hasta integrar un porcentaje del valor del automóvil que querían adquirir.



Pero al llegar el momento de la entrega del vehículo, “los vendedores inventaban diferentes excusas para no entregar el automóvil acordado (tales como que había subido de precio por la inflación, el aumento de costos, cuestiones administrativas, etc,), requiriendo en definitiva más dinero a los damnificados para poder efectivizar la entrega”, la cual nunca se efectivizaba.



Para dar con la banda se realizaron unos 15 allanamientos, dos de los cuales fueron en los locales que funcionaban como puntos de venta.



Dentro de lo secuestrado en los allanamientos, la Policía rescató documentación relacionada a la causa y se secuestraron 45 autos y 10 motos que se exhibían para captar a los potenciales clientes.



Además, en los domicilios de los integrantes de la banda se incautaron elementos de utilidad para la investigación.



Las maniobras ilícitas se hicieron a través de los nombres comerciales Global Go y Grupo Summa.