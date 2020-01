Descalzo: "No hay proyecto provincial ni municipal si no hay proyecto nacional"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, marcó hoy su convicción de que "no hay proyecto municipal" si no se apuntala al mismo tiempo un proyecto nacional y provincial y destacó la importancia de realizar un trabajo conjunto entre los jefes comunales y el mandatario bonaerense, Axel Kicillof.



"Hemos aprendido que los intendentes tenemos que trabajar con el gobernador y hacer la fuerza necesaria para apuntalar el proyecto nacional porque no hay proyecto provincial ni municipal si no hay un proyecto nacional, así que tenemos que estar juntos trabajando", indicó hoy Descalzo en declaraciones a radio El Destape.



Aceptó no obstante que pueden existir "discusiones" porque "son parte del proceso de trabajo", pero priorizó lograr "una unidad muy fuerte para poner de pie al país, encender la economía y que haya más trabajo”.



“Sabemos que la gente quiere trabajo: no nos piden bolsas de comida, sino que nos piden trabajo. Hay que gobernar, que es generar trabajo. (El Presidente) Alberto Fernández y su equipo, al igual que Kicillof, están trabajando por eso”, remarcó.



En este contexto, Descalzo consideró como "una gran medida" la Tarjeta Alimentaria y pronosticó que será "de gran ayuda para las familias" de su distrito, donde podrían recibirla unas "10 mil personas".



Sobre la reforma impositiva en la provincia de Buenos Aires, aprobada el miércoles pasado en la Legislatura bonaerense, subrayó: “Tiene que pagar más impuestos el que más tiene. A los que están abajo más no se le puede sacar. El proyecto de Ley Impositiva era eso, sacarle al que más tiene. La ley salió como salió porque eso no lo entendió Cambiemos”.



"Sabemos que el desafío es muy importante, que la gente tiene mucha esperanza en el gobierno de la provincia y de la nación. Tenemos que trabajar mucho y fuerte para restablecer un gran vínculo con los vecinos de la provincia", apuntó.



En materia de seguridad, Descalzo opinó que la inseguridad" es un problema que creció mucho en los últimos años y eso tiene que ver con la falta de presencia del Estado, que no generó expectativa para los jóvenes, que tienen la mayor demanda de trabajo en la Argentina".