Este viernes se anunció un nuevo aumento en las tarifas de taxis de la provincia, que comenzará a regir a partir del 1 de diciembre. Los trabajadores del sector hace semanas habían planteado ante el Gobierno provincial la posibilidad de una actualización, que finalmente fue autorizada. El incremento para el próximo mes alcanzará 40% y es el tercero del año. Los nuevos valores aplican tanto para la tarifa en horario diurno como en el nocturno.

De esta manera, el nuevo cuadro tarifario de todos los taxis de San Juan ubicará la bajada de bandera para los viajes durante el día en $163,11. Cabe destacar que actualmente está en los $116,51. Para los viajes nocturnos, el precio será de $179,69, es decir, $51.40 más caro.

"Junto con los trabajadores, solicitamos frente el secretario de Tránsito y Transporte, Jorge Armendariz, y la subsecretaria Gabriela Parrón, la autorización de un nuevo aumento en las tarifas. Durante la reunión, algunos compañeros plantearon un incremento del 60%, pero cerramos finalmente en un 40%", dijo Juan José Rivas, delegado de la Cámara de Remises y Taxis de la República Argentina, a DIARIO HUARPE.

Según lo mencionado por Rivas a este medio, el aumento estaba pensado que se realizara para el mes de enero del 2023, pero por la situación económica actual del país y los inconvenientes para sostener la actividad comenzará a aplicarse a partir del 1 de diciembre.

El titular explicó que las intenciones de los trabajadores no es tocar el bolsillo de nadie, pero que también se vieron obligados a elevar el pedido al Gobierno provincial. "No queremos molestar a nadie, pero hay una realidad y es que todo sube. El último incremento en las naftas y las cubiertas, nos golpearon mucho, ni hablar de los repuestos. Hoy vas a pedir un presupuesto o comprar un repuesto y un día tiene un valor y al siguiente, ya cambió. Por esto muchos de los compañeros no podían hacerle frente a los arreglos y dejaban los autos tirados", concluyó.