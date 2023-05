Desde la cárcel, los saludos de cumpleaños que recibió Dani Alves

Dani Alves cumplió 40 años en las últimas horas y en redes sociales se vieron varios mensajes de apoyo. El exjugador de Barcelona aún está tras las rejas, situación que vive desde el 20 de enero de este 2023. Luego de la denuncia de abuso sexual en su contra, continúa detenido en la ciudad catalana. De esa forma, por una nueva vuelta al sol, familiares se expresaron en las plataformas del cibermundo.

Su madre, Lucía, posteó un contundente mensaje en su Instagram: "Hoy hace 40 años que llegaste a nosotros. Llenando nuestras vidas y corazones de velocidad, amor infinito, luz, bendiciones y muchos sentimientos indescriptibles que siempre estarán. El gran amor de nuestras vidas está pasando hoy su cumpleaños de manera diferente. Desafortunadamente, has sido asaltado por aquellos que han hecho todo".

Publicidad

"Mi hijo es bueno y la gente sufre porque cree en los que no tienen prisa. Dios pasa por todo de frente, el que te ha metido en esa trampa lo pagará todo. Dios está cuidando los más mínimos detalles y no te me des por vencido hijo mío. Sé fuerte y esta pesadilla terminará entonces. Feliz cumpleaños mi amor, dale paz y larga vida. Te amamos hasta el infinito y más allá", cerró la madre de Dani Alves.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Más mensajes para Dani Alves

Por otro lado, Joana Sanz, su expareja, destacó otras palabras en las historias de Instagram. "Hoy cumple años una de las personas más importantes de mi vida. He pensado mucho hacer esta publicación, porque la humanidad no entiende de empatía y de amor más allá de una relación, pero aquí voy. Me encantaría estar celebrando el 40 cumpleaños con alguna de mis locas ocurrencias...", partió diciendo la española.

Para cerrar, quien estuvo con Dani Alves hasta la polémica dijo: "Algún disfraz absurdo o un juego de bubble football... Por poner ejemplos de los últimos años. No se ha podido por un error que salió pagando muy caro, pero confío en que va a dar todo cierto pronto. Aquí sigo y seguiré siempre, de otra forma pero presente. #Unconditionallylove (amor incondicional)".