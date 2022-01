Desde la implementación de la Red Tulum, taxistas aseguran que sus viajes por día se duplicaron

Tras la implementación del nuevo sistema de transporte público denominado Red Tulum, hubo críticas de parte de la mayoría de los usuarios y promesas oficiales de arreglar las deficiencias que se presentan con las paradas y los recorridos. A pesar de ello, si están los primeros que se beneficiaron con esto y son los choferes de taxi, que desde el sábado 4 de diciembre del 2021, fecha del cambio histórico, sus viajes por día se duplicaron y hasta en algunos casos se triplicaron.

La mayoría de los conductores trabajan para las agencias o empresas de taxis o remises. Sus viajes salen a través de un llamado del cliente a la base (la más tradicional) o por un pedido por alguna aplicación de celular, pero estos se vieron desbordados en las últimas semanas, según explicaron los referentes del sector a DIARIO HUARPE.

Foto Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE.

El taxista Armando Garcés, que trabaja en Remis Oeste y es referente de la Cámara de Permisionarios San Juan (CAPE), dijo que pasó de tener 25 o 30 viajes a 50 o 60 por día. Además, reveló que el 95% de los que se suben a su auto, critica a la Red Tulum.

La gente tiene desconfianza en subirse al colectivo porque no saben a dónde los va a dejar y por la demora que tiene en llegar a destino, explicó Garcés

El secretario general del Sindicato de Peones de Taxi, Gustavo Gómez, coincidió con Garcés de que hay una mayor demanda de taxis y remises y que los clientes se quejan mucho sobre el nuevo sistema de transporte público. Y agregó que los fines de semana las agencias de taxi reciben entre 3.000 y 4.000 llamados para viajes con los que no pueden cumplir porque no hay taxis o remises desocupados. Es un cálculo que circula entre los choferes que pertenecen al sector.

Foto Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE.

Gómez dijo que por la fechas que transcurren hay una mayor demanda del servicio de transporte, ya fuese por lo que fueron las despedidas de fin de año, o ahora con el Día de Reyes, pero que se nota más después del tiempo sin trabajar por la pandemia y por la implementación de la Red Tulum.

El taxista Rodrigo Rodríguez también opinó sobre el tema. El chofer comentó que los turnos de trabajo para un conductor son mañana, tarde o noche. En este contexto, reveló que por turno hay 2.500 viajes y que los taxistas no dan abasto, más teniendo en cuenta que hay muchos veteranos manejando.

Por otra parte, señaló que un auto para funcionar como taxi no debe tener más de 12 años de antigüedad. En el caso de remis es de 10 años, por una disposición de Gobierno. Sin embargo, por la demanda de vehículos, la medida se flexibilizó y ahora está autorizado a que haya en las calles autos modelo 2008, 2009 y 2010.

Foto Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE.

El secretario general del Sindicato de Conductores de Taxis San Juan, Walter Ferreri, coincidió con sus colegas sobre el alza de la demanda, pero aseguró que no se duplicó, sino que se triplicó. También añadió otros factores para explicar esta suba: el cobro del aguinaldo, que es un factor más bien económico, y que en estas fechas, la gente anda más apurada y no está dispuesta a esperar un colectivo.

Complicación

Garcés indicó a este medio que un cliente de taxi antes esperaba como mucho cinco minutos un vehículo, pero ahora, con la demanda, tiene que hacerse la idea que la llegada de un auto demorará entre 20 y 40 minutos. Esto a futuro puede ser una complicación para los choferes, que ya recibieron quejas de los usuarios.