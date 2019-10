Designan en el Directorio del Conicet a ex rector de la Universidad de San Luis

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ex rector de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) y actual secretario de Relaciones Interinstitucionales de esa casa de estudios, Félix Nieto Quintas, fue elegido como miembro del Directorio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) en representación del Consejo de Universidad.



El académico dijo hoy a Télam que espera contribuir al “crecimiento y consolidación del Conicet” dentro del estado nacional como un “motor de desarrollo y un lugar estratégico de la federalización de la ciencia en el país”.



Nieto Quintas afirmó que el Conicet no escapa al esquema “macro cefálico” nacional y necesita de una “mirada federal” que apoye la ciencia y la tecnología como base del crecimiento de nuestro país.



El ex rector dijo sobre su designación en el Conicet por un período de cuatro años, que es "un honor" llegar a ese lugar en representación del Sistema Universitario Argentino, ya que fue propuesto por el Consejo de Universidades que nuclea a las públicas y privadas, en una terna impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).



El Conicet está conducido por un Directorio integrado por ocho miembros y un presidente, designados por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN).



Mientras el presidente es propuesto por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, los miembros del Directorio surgen de 5 ternas propuestas al PEN por los investigadores activos, el Consejo de Universidades, la industria, el agro y organismos responsables de ciencia y tecnología de gobiernos provinciales y el porteño.



El ex rector de la UNSL destacó este logro como una "cuestión colectiva" y resaltó el esfuerzo implementado en la gestión de esa casa de estudios.



Nieto Quintas es doctor en Física (UNSL), Magíster en Ciencias de Superficies y Medios Porosos, Magíster en Física, profesor titular del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales de la UNSL e investigador independiente del Conicet.



Fue rector de la UNSL por dos mandatos, presidió la Comisión de Ciencia, Técnica y Arte del CIN durante cuatro años y la Comisión de Asuntos Económicos del CIN por un año.



En la actualidad integra el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICyT) y la Comisión Asesora para el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CAPLANCYT).