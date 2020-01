Desmienten que el fondo Fidelity haya notificado su rechazo a la oferta de Buenos Aires sobre deuda

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La provincia de Buenos Aires no recibió notificación alguna del fondo Fidelity, uno de los mayores tenedores de títulos de deuda provincial, sobre un supuesto rechazo a la oferta de posponer el pago de 250 millones de dólares hasta mayo.



"No existe ninguna nota, ni aviso de rechazo", dijeron a Télam desde la Oficina de Prensa del Ministerio de Finanzas y Hacienda bonaerense.



En ese sentido, indicaron que "el proceso (de la oferta) continúa abierto, por lo que no se puede anticipar ningún resultado", al tiempo que expresaron que "la mecánica del proceso sólo permite avisar la aceptación, no el rechazo".



Por último, consideraron que "en estos momentos proliferan rumores para afectar la buena fe y la transparencia del proceso".



Según datos del mercado, el fondo internacional Fidelity tiene alrededor del 16,3% del vencimiento de deuda en cuestión, siendo uno de los mayores acreedores de la provincia.