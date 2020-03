Desmienten que haya un caso sospechoso de coronavirus en San Juan

La ministra de Salud desmintió hoy que haya un caso sospechoso de coronavirus en el Hospital Privado de San Juan tal como empezó a circular en las últimas horas.

"Es todo mentira, nunca salió de la provincia, lo que tiene es una neumonía y se lo desestima desde ya", dijo.

Se trata de una mujer de 33 años que anoche llegó al hospital con fiebre dolores de cuerpo y de cabeza intensos.

Con respecto al protocolo de actuación en estos casos sospechosos, Venerando informó a DIARIO HUARPE que “deben tener un ingreso paralelo aparte de consultorio externo para que el paciente no ingrese de la misma manera que el paciente habitual”.

“A partir de ahí se aísla, se le ponen las medidas de prevención para no contagio, barbijo y se la traslada a una habitación que tiene que tener específicamente para no tener una circulación para no estar en contacto con el resto”, añadió.

Sobre el personal médico: “El que ingresa después sale y se saca la ropa, continúa su tarea habitual con medidas preventivas, con delantales descartables y barbijos. Si le va a tomar la muestra de hisopado se tiene que poner lentes, guantes”, informó la ministra de Salud.