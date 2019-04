Desmintieron la supuesta mala inclusión de un jugador de Patronado

El nombre de Santiago Briñone de repente empezó a circular por todos lados. Incluso en el mundo interior de Patronato. ¿Por qué? Por el rumor que surgió en TNT sobre la posible mala inclusión de un jugador del equipo de Paraná, y por lo que los supuestos equipos perjudicados (San Martín y Tigre) pedirían la pérdida de puntos ante la Superliga. En medio de eso, el propio jugador salió a desmentir cualquier suspensión: “No sé por qué dicen esas boludeces”, dijo en la intimidad. Se llegó a comentar que arrastraba una suspensión de un partido de Reserva, el 8 de marzo contra Belgrano.

LEA MÁS Aparecieron los memes tras el descenso de San Martín

Ante estos rumores que fueron circulando, los propios dirigentes de los clubes implicados se pusieron a averiguar. Hubo comunicación con el propio jugador, quien desmintió cualquier tipo de expulsión y quien incluso había firmado planilla en dos partidos de Primera (contra Defensa entró, en cambio con Godoy Cruz no). Y acerca del partido con Belgrano del 8 de marzo, Olé habló con testigos de aquel partido y no hubo expulsión para el jugador. "Yo estuve mirando en ese encuentro y Santiago no fue expulsado", contó Facundo Bessada, ayudante de Mario Sciacqua. Y hasta el propio DT de la Reserva, Martín de León, se sorprendió por el rumor: "Yo no sé de dónde salió ese dato. Me hablaron también de un partido de Tigre y él no jugó ahí. Y con Belgrano no pasó nada. No recibió ninguna tarjeta".

Por el lado de los dirigentes, desde San Juan le dijeron a Olé que finalmente no había nada, que en todo caso iban a investigar. Pero sin la seguridad de que hubiera algún aspecto legal con el que hacer un reclamo. En un domingo limpio, con partidos que fueron emotivos, Patronato ganó y se salvó. Hubo una bomba por TV que movilizó hasta a los propios protagonistas, que con el correr de los minutos se fue desactivando.

Fuente: Olé.