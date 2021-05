Después de hacer historia en Concepción del Uruguay, a los Persia les dura la alegría

No fue un fin de semana cualquiera para la familia Persia, es que tanto Fabricio como Ariel (hermanos), cantaron victoria en una nueva fecha del Top Race en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. El menor de los hermanos ganó a bordo del Chevrolet Cruze en la mayor de las categorías como el Top Race, mientras que el hermano mayor lo hizo en la categoría intermedia como la Top Race Series.

Fue histórico por dónde se lo mire, ya que fue la primera victoria de Fabricio en la TRV6, categoría en la que compite desde este año, mientras que su hermano Ariel también celebró una victoria contundente, por lo tanto es la segunda vez que en el Top Race ganan hermanos en dos categorías diferentes, hecho que pudieron lograr los hermanos Juan y Franco De Benedictis en 26 de Agosto del 2018.

La última victoria de un piloto sanjuanino en el TRV6 había sido el 28 de Septiembre del 2008, cuando Henry Martín ganó la 8ª fecha en el Autódromo de Buenos Aires, en una histórica carrera en donde el sanjuanino ganó en la última vuelta y bajo la lluvia. La victoria del domingo de Fabricio Persia, finalizó una sequía de 12 años 7 meses y 18 días sin un sanjuanino en lo más alto del podio.

Además de haber ganado cada uno en sus respectivas categorías, les sirvió tanto a Fabricio como a Ariel pasar a liderar el campeonato, tanto en el Top Race como en el Series. La próxima fecha se disputará el fin de semana del 11 al 13 de Junio, aun con autódromo a confirmar, pero sería en el Oscar y Juan Gálvez.

A propósito, los hermanos dialogaron con DIARIO HUARPE sobre las sensaciones después de haber vivido un fin de semana histórico para la familia y para el automovilismo sanjuanino.

Fabricio contó que "fue un fin de semana soñado, habíamos arrancado muy bien el viernes, desde ese día me sentía confiado que tenía un gran auto, aunque había que emprolijar algunas cosas. El sábado en la clasificación sentía que el auto no me había quedado al 100%, hicimos un cambio para el sprint, donde noté un muy buen ritmo, a pesar que tuve mala suerte porque venía para salir tercero y me chocaron, pero gracias al sprint pude resolver algunas cosas en el auto para las Pruebas de Tanque Lleno y, la verdad que me quedó muy bien, el auto quedó muy rápido".

El piloto afirmó que "es un enorme logro haber podido ganar en una categoría de este nivel", al tiempo que destacó el trabajo hecho con el vehículo ya que "el auto se comportó excelente y el equipo trabajó muy bien". "Haberle ganado al equipo oficial Toyota es algo muy bueno, además haber ganado el mismo fin de semana con mi hermano, no se da todos los días, así que estoy muy feliz", contó el menor de los hermanos.

Por su parte, Ariel también se mostró muy contento por la actuación en Concepción del uruguay y manifestó que "muy conforme con el fin de semana porque tuve un auto muy equilibrado, se trabajó mucho para tener buen ritmo para la final. En la clasificación cometí yo un error por eso quedé segundo, pero el domingo tuvimos un excelente desempeño donde se vieron los frutos de todo el fin de semana, tuve un ritmo demoledor. Todavía me dura la alegría porque es un proyecto Sanjuanino, hemos logrado ensamblar un excelente equipo de trabajo con la estructura del SDE y nuestra parte técnica y mecánica, todo eso quedó demostrado por el buen trabajo mío en el Series y el de Fabricio en el TRV6. Ahora tenemos que seguir trabajando para lo que se viene e intentar estar lo más arriba posible en las dos categorías. Como equipo demostramos que estamos a la altura porque le ganamos a los autos del equipo oficial Toyota. Quiero destacar el trabajo de este equipo nuevo que hemos formado y le ponen todo los días un poco más y hacen que vayamos todos para adelante como Eduardo Rached, Fabián Campione y todos los muchachos", cerró Ariel.